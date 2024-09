Le beau-père de Justin Bieber publie un message étrange suite aux inquiétudes suscitées par la vidéo « effrayante » du chanteur avec Sean « Diddy » Combs

Au milieu de détails troublants concernant la relation de Justin Bieber avec son ancien mentor Sean « Diddy » Combs, le père de Hailey Bieber, Stephen Baldwin, a publié une étrange vidéo TikTok. Après que la vieille vidéo de Justin Bieber et Sean Diddy Combs ait été mise en ligne, le père de la femme de Bieber a déclaré à ses 103 000 abonnés : « Vous avez entendu l’expression « le calme avant la tempête ». Il y a toujours un calme avant la tempête, mais il y a aussi un autre calme après la tempête. » (X)

Cette évolution intervient après qu’une ancienne vidéo de Combs et de Justin Bieber, 15 ans, a refait surface en ligne après l’arrestation du rappeur accusé de trafic sexuel.

Pendant ce temps, les utilisateurs de X ont qualifié la vidéo, dans laquelle on voit Combs documenter ses « 48 heures » avec la chanteuse adolescente, de « flippante ».

Dans la vidéo, on peut entendre Combs dire en regardant la caméra : « Il passe 48 heures avec Diddy, nous passons du temps ensemble et nous ne pouvons pas vraiment divulguer ce que nous faisons. »

« J’ai la garde légale de lui », poursuit le magnat du hip-hop de 54 ans. Il ajoute que Bieber est le chanteur d’Usher et que « j’avais la garde légale d’Usher quand il a fait son premier album ».

Précisant qu’il n’a pas la tutelle légale du chanteur adolescent, il déclare : « mais il est avec moi pour les prochaines 48 heures, et nous allons devenir complètement fous. »

Vêtu d’une chemise violette et d’une casquette de baseball noire, Bieber sourit et lève les yeux vers Diddy en disant des choses comme « ouais » et « complètement fou ».

Bieber est-il perturbé par la nouvelle de l’arrestation de Combs ?

Au milieu de tout cela, Bieber, 30 ans, serait « troublé » par la nouvelle de l’arrestation de Diddy pour trafic sexuel, a déclaré une source au Daily Mail.

« Bieber est tellement perturbé par la nouvelle concernant Diddy qu’il ne veut pas la traiter ou en discuter, alors il s’est éteint », a ajouté la source.

Pendant ce temps, sur TikTok, le beau-père de Bieber a déclaré à ses 103 000 abonnés : « Vous avez entendu l’expression le calme avant la tempête, il y a toujours un calme avant la tempête, mais il y a aussi un autre calme après la tempête. »

« Il y a un calme, puis une tempête, puis un autre calme, et dans ce dernier calme se trouve la préparation pour… la prochaine tempête », a-t-il ajouté.

Hailey, l’épouse de Bieber, n’a pas expliqué à quoi il faisait allusion.

Voici la réaction d’Internet à la vidéo virale de Comb-Bieber

En réaction à la vidéo virale de Combs et Bieber, un utilisateur de X a écrit que cette séquence « restera toujours effrayante ». « L’obsession étrange de Diddy pour un jeune Justin Bieber a toujours été dérangeante », a ajouté l’utilisateur, tout en exhortant Hollywood à cesser « d’excuser ces dynamiques de pouvoir tordues ».

« Un DIDDY adulte avec Justin Bieber, 15 ans, qui parle de faire la fête avec lui. Regardez comme Justin Bieber est mal à l’aise », a ajouté un autre.

Après son arrestation à New York la semaine dernière, Combs a été accusé d’avoir commis des années d’abus et de coercition tout en utilisant la violence et l’extorsion pour maintenir le contrôle sur ses victimes.

En outre, il a été accusé d’avoir forcé des travailleurs du sexe masculins et des victimes féminines à se livrer à des actes sexuels sous l’effet de drogues, parfois pendant toute la journée, connus sous le nom de « Freak Offs ».