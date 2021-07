Nupur Shikhare, qui sort avec la fille d’Aamir Khan, Ira Khan, a publié des photos de gym torse nu sur son compte Instagram. Il a également répondu à la suggestion d’un homme de travailler davantage son corps.

Nupur a fléchi ses muscles dans une série de photos en noir et blanc torse nu du gymnase. Un homme, en revanche, n’était pas impressionné par son physique et lui a dit qu’il avait besoin de travailler davantage dessus.

En publiant les photos sur Instagram, le petit ami d’Ira Khan, Nupur Shikhare, a écrit : « Flexi Saturday. #samedi #weekend #flex #ripped #blackandwhite.

Un utilisateur d’Instagram a commenté: « Wo baat nhi h tumhari body me… Ou mehnat karo. »

Nupur a partagé une capture d’écran du commentaire sur Instagram Stories et a écrit : « Désolé Shaktimaan ». Il a ajouté un autocollant de mains pliées et un autre de l’acteur Mukesh Khanna dans le rôle de Shaktimaan.

Au cours de la semaine de la Saint-Valentin, Ira a annoncé son amour pour Nupur sur Instagram. Le jour de la promesse, elle a partagé plusieurs photos avec lui et a écrit: « C’est un honneur de faire des promesses avec et à vous … #salut #whaleyoubemine #myvalentine #buddy #yourbetteratcheesylines #dreamboy. » Elle a ensuite posté des photos de sa fête de la Saint-Valentin à la maison avec lui.

Le père d’Ira Khan, Aamir Khan, a récemment annoncé sa séparation avec sa femme Kiran Rao. Les deux ont publié une déclaration qui disait,

« Au cours de ces 15 belles années ensemble, nous avons partagé une vie d’expériences, de joie et de rires, et notre relation n’a fait que grandir dans la confiance, le respect et l’amour. Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre de notre vie – non plus en tant que mari et femme, mais en tant que coparents et famille l’un pour l’autre. Nous avons commencé une séparation planifiée il y a quelque temps et nous nous sentons maintenant à l’aise d’officialiser cet arrangement, de vivre séparément tout en partageant nos vies comme le fait une famille élargie. Nous restons des parents dévoués à notre fils Azad, que nous allons élever et élever ensemble. Nous continuerons également à travailler en tant que collaborateurs sur des films, la Fondation Paani et d’autres projets qui nous passionnent. Un grand merci à nos familles et amis pour leur soutien constant et leur compréhension de cette évolution de notre relation, et sans qui nous n’aurions pas été aussi en sécurité pour franchir ce pas. Nous demandons à nos sympathisants nos meilleurs vœux et nos bénédictions, et espérons que – comme nous – vous verrez ce divorce non pas comme une fin, mais comme le début d’un nouveau voyage. Merci et amour, Kiran et Aamir.