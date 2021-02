Le beau mec de Bridgerton, Regé-Jean Page, trouve l’amour dans la vraie vie alors qu’il a vu sa petite amie câliner

Le beau gosse de Bridgerton, Regé-Jean Page, a été vu se blottir contre sa petite amie dans une tendre étreinte dans la neige.

L’acteur, 31 ans, est surtout connu pour son interprétation de Simon Basset, le duc de Hastings dans le drame de la période délicate de Netflix.

Il a maintenant été révélé qu’il avait trouvé l’amour dans la vraie vie avec l’écrivain et footballeur à temps partiel Emily Brown, rapporte Mail Online.

Sur de nouvelles photos, Regé-Jean a été vu en train de tirer Emily, 30 ans, pour un câlin près de la maison qu’ils partagent dans le nord de Londres.

La publication rapporte que les deux hommes se disaient au revoir alors que la star de la télé se dirigeait vers une voiture avec chauffeur en route pour l’aéroport pour un vol à destination de New York.

On pense qu’il s’est rendu aux États-Unis pour commencer à filmer un nouveau projet dans la Big Apple.

On dit qu’Emily joue au football pour les FBB Warriors à Londres.







Regé-Jean est devenu un favori des fans depuis que Bridgerton a fait ses débuts sur Netflix, avec Phoebe Dynevor dans le rôle de Daphne Bridgerton.

Il est devenu si populaire qu’il a même été pressenti pour jouer le prochain James Bond.

L’astuce est venue de la réalisatrice de Bridgerton, Julie Anne Robinson, qui est convaincue qu’il a un bel avenir devant lui.

Elle est convaincue qu’il est la personne idéale pour succéder à Daniel Craig en tant que prochain 007.







Dans une interview à Deadline, elle a expliqué: «C’est intéressant à propos de Regé, j’espère qu’il n’est pas offensé par cela mais je ne l’ai jamais vu comme un sex-symbol.

«Je l’ai toujours vu comme un acteur sérieux, très engagé, un professionnel attentionné.

«Et maintenant regarde-le, je veux dire mon Dieu. C’est incroyable, j’espère qu’il est le prochain James Bond.







Regé-Jean a commencé sa carrière dans le théâtre, apparaissant dans des spectacles tels que The History Boys et The Merchant of Venice avant de passer à la télévision avec un rôle dans Waterloo Road.

Il a continué à apparaître dans le remake du drame historique Roots, avant de décrocher des rôles dans le film hollywoodien Mortal Engines et dans Bridgerton.

Il pourrait être un bon conseil pour prendre le relais en tant que Bond car les patrons de 007 sont maintenant à la recherche d’un acteur pour succéder à Daniel Craig.







L’actuel 007 se retire après la sortie du prochain film No Time To Die.

Cependant, a depuis esquivé les questions sur le rôle et a insisté sur le fait qu’il n’était pas autorisé à dire s’il avait été approché par les patrons de Bond.

S’exprimant sur The Graham Norton Show, il a déclaré: « Bridgerton est le seul mot ‘B’ que je suis autorisé à dire – je ne vais pas parler des autres mots ‘B’! »