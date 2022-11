Le beau jeu masque l’horrible vérité au Qatar

[ans]Vous connaissez Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Mais vous n’avez peut-être pas entendu parler de Madhu Bollapally, Rajendra Prabhu Mandolji, Ramesh Kalladi ou Hardaljit Singh. Ce ne sont que quatre Indiens qui ont perdu le leur au Qatar, à l’approche de la Coupe du monde de football Qatar 2022.

L’Inde ne s’est peut-être pas qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA, mais d’innombrables mains sans nom et sans visage ont construit les stades et les routes sur lesquelles les footballeurs superstars fouleront à Qatar 2022.

Selon un rapport de The Guardian, plus de 6 500 travailleurs migrants d’Inde et de ses pays voisins sont morts au Qatar depuis que la FIFA leur a décerné la Coupe du monde 2022.

Ce n’est pas tout.

L’attribution de la pièce maîtresse quadriennale au Qatar était en soi une affaire controversée. Une fois que Qatar 2022 a obtenu le sceau officiel en tant qu’hôte, le dilemme logistique d’avoir la Coupe du monde dans une chaleur estivale de 50 ° C a favorisé le déplacement du tournoi vers la fenêtre d’hiver pour la toute première fois.

Lorsque la question s’est posée de savoir pourquoi le Qatar voudrait même accueillir la Coupe du Monde de la FIFA, Sportswashing a été suggéré comme objectif ultime.

Venez le 20 novembre 2022, tout cela n’aura pas d’importance.

Le faste et le glamour de la lumière éclatante engloutissant la toute première Coupe du Monde de la FIFA dans le Golfe emporteront les controverses.

Les Messi, Ronaldo et Neymar susmentionnés seront au centre de la scène.

La France, championne en titre, et sa pléthore de stars d’origine africaine, seront une fois de plus les grandes favorites. L’Angleterre, qui était sur le point de ramener enfin le football “à la maison”, voudra saisir ses chances. Il en sera de même pour l’Espagne et l’Allemagne, avec des équipes jeunes, en tant que vainqueurs des précédentes éditions avant les Bleus.

Le Portugal voudra le gagner pour Cristiano Ronaldo et l’Argentine aimerait faire de même pour Lionel Messi. Neymar s’efforcera de sortir de l’ombre de Messi et Ronaldo et d’innombrables autres stars brésiliennes avant lui et de livrer le trophée le plus précieux.

Les Pays-Bas, la Croatie, la Belgique, l’Uruguay, la Suisse, le Japon et la Corée du Sud espèrent que de plus grandes équipes se déroberont afin de pouvoir revendiquer d’être les meilleures car la liste des rans également – Pologne, Ghana, Équateur, Iran, Mexique, Arabie L’Arabie saoudite, le Danemark, le Maroc, la Serbie, le Canada, le Pays de Galles, le Costa Rica, la Tunisie, l’Australie, le Cameroun, la Pologne, le Sénégal et les États-Unis voudront laisser une trace.

Le football sur la plus grande scène devrait attirer des milliers de fans au Qatar, indépendamment de ce qui s’est passé dans la préparation. Tout ce qui comptera sera le beau jeu, même si l’arrière-plan est moche.

