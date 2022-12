Le beau jeu brille alors que Lionel Messi termine le football

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 restera dans les années à venir comme la meilleure de l’histoire avec une finale mémorable et un tournoi qui a connu de multiples bouleversements et courses de rêve.

La première à être organisée au Moyen-Orient, la première à se dérouler en novembre-décembre et la première de sa taille à se tenir dans une si petite zone géographique, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar a connu de nombreuses premières.

Il y avait beaucoup de doutes à l’approche de l’événement. Le pays hôte a une population de moins de 2,9 millions d’habitants et ses stades se trouvent tous dans un rayon de 35 miles, car des questions se sont naturellement posées sur la façon dont le Qatar et ses infrastructures feraient face.

D’autres se sont demandé comment les performances sur le terrain seraient affectées par le tournoi se déroulant au milieu des saisons nationales de la plupart des joueurs, avec un temps de préparation réduit comme conséquence inévitable.

Fin d’année 2022 : Comment Cristiano Ronaldo a ruiné son héritage en 90 minutes

Un par un, bien sûr, ces doutes ont été balayés par le beau jeu.

Le plus grand choc de la Coupe du monde est survenu lorsque l’Arabie saoudite a battu les éventuels vainqueurs, l’Argentine, le seul match qu’ils ont perdu dans leur marche pour le titre.

La Corée du Sud a battu le Portugal, le Ghana faisant juste assez pour nier l’Uruguay, lors de leur dernier match de groupe.

Le Japon a sans doute eu le tournoi le plus sens dessus dessous, puisqu’il a battu l’Allemagne et l’Espagne, mais les victoires historiques ont été prises en sandwich par une courte défaite contre le Costa Rica.

L’Espagne s’en est sortie mais n’a été choquée que lors de la séance de tirs au but par le Maroc. Les Lions de l’Atlas sont entrés dans l’histoire en battant le Portugal pour devenir la première équipe africaine à disputer les demi-finales d’une Coupe du Monde de la FIFA. Ils ont finalement terminé quatrième, perdant face à la Croatie lors des éliminatoires pour la troisième place.

La finale a été dominée par Lionel Messi et le Français Kylian Mbappe.

Messi a porté le premier coup en infligeant un penalty à la 23e minute avant d’aider à mettre en place le deuxième d’Angel Di Maria peu avant la mi-temps.

Pour ne pas être éclipsé, Mbappe a envoyé son propre penalty à dix minutes de la fin pour donner une lueur aux Bleus. À peine soixante secondes plus tard, il a ramené le niveau du jeu avec une volée bien prise pour envoyer le match en prolongation.

Messi a ensuite semblé l’avoir gagné lorsqu’il a poussé un ballon perdu à la 108e minute, mais Mbappe s’est relevé de la toile pour ramener un autre penalty. Les deux hommes ont ensuite converti leurs tirs au but respectifs, mais deux ratés de la France ont aidé l’Argentine à remporter un premier trophée de Coupe du monde depuis 1986.

Les efforts de Messi pour entraîner l’Argentine au-delà de la ligne lui ont permis de remporter le Ballon d’or pour la deuxième fois de sa carrière, après 2014 (il est le premier joueur à remporter le prix deux fois). Il est le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer en phase de groupes, huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale en une seule édition de la compétition.

Son apparition en finale l’a vu devenir le détenteur du record absolu du plus grand nombre d’apparitions en Coupe du monde – ses 26 dépassant Lothar Matthaus. Il a également marqué 13 buts pour devenir le meilleur buteur argentin de tous les temps lors de l’événement, trois devant Gabriel Batistuta.

Les 21 buts de Messi en Coupe du monde constituent également un record en Coupe du monde depuis 1966.

Avec huit buts en sept apparitions, Mbappe a produit la Coupe du monde la plus marquante de tous les joueurs individuels depuis que Ronaldo est sorti avec un parcours identique à celui de l’édition 2002. Il est également devenu le cinquième joueur de l’histoire du tournoi à marquer dans des finales séparées, le premier à réussir un dernier triplé depuis Geoff Hurst en 1966.

Outre Messi et Mbappe, Harry Kane a marqué ses 52e et 53e buts internationaux alors que le capitaine anglais évoluait aux côtés de Wayne Rooney en tant que meilleur buteur de tous les temps des Three Lions. Olivier Giroud a marqué quatre fois pour passer à 53 – deux d’avance sur le précédent record de Thierry Henry de 51 – pour devenir le meilleur buteur de tous les temps en France.

Hugo Lloris a dépassé Lilian Thuram (142) en tant que détenteur du record de sélections de tous les temps en France et est également devenu le premier gardien de but à atteindre le cap des 20 apparitions en Coupe du monde. Neymar a également égalé les 77 buts de Pelé pour devenir le meilleur buteur du Brésil.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici