Le beau gosse d’EastEnders révèle qu’il est dans la “meilleure forme de sa vie” après une transformation incroyable 11 ans après avoir arrêté le savon

EASTENDERS étoile Matt Lapinskas a fièrement montré son incroyable transformation corporelle et a déclaré qu’il était dans la “meilleure forme de sa vie”.

L’acteur – qui a joué Anthony Moon de 2011 à 2012 et était à Hollyoaks l’année dernière en tant qu’Alex Ramsdan, a déclaré que le maintien d’un physique soigné l’avait aidé à décrocher de meilleures opportunités d’emploi.

Instagram/mattlapinskas

Matt Lapinskas de l’ancien EastEnders a montré son physique déchiré[/caption] Bbc Instagram/mattlapinskas

Matt a stupéfié les fans avec sa transformation corporelle hunky[/caption]

Matt, 33 ans, a déclaré qu’il avait atteint un corps tonique en apprenant davantage sur la nutrition et en s’engageant dans la salle de sport.

“Vous devez être préparé et j’ai l’impression d’avoir beaucoup changé depuis mes jours EastEnders. J’ai l’impression d’avoir grandi maintenant, et je suis un homme, et mes castings sont très similaires”, a-t-il déclaré au Daily Star.

“J’ai l’impression que si je suis constamment dans la meilleure forme, j’ai de meilleures chances d’obtenir le rôle et j’étais en pleine forme lorsque Hollyoaks est venu frapper.

“Ils m’ont emmené à Majorque où nous avons tourné les derniers épisodes de Gary Lucy et ils ont dit ‘Matt, peux-tu enlever ton haut ?’ et j’étais comme ‘Ouais, je peux’.

L’acteur a déclaré que la forme physique l’avait également aidé à rester “en bonne santé mentale” et à changer sa vision de la vie.

“Je me sens bien à l’intérieur et il ne s’agit pas de me vanter, mais cela m’inspire à continuer et j’adore quand je vais au gymnase, c’est mon petit endroit sûr quand je mets ma musique”, a-t-il ajouté.

L’année dernière, Matt a parlé d’obtenir un “travail normal” entre deux rôles d’acteur et a parlé de ses réflexions sur le fait d’être qualifié d'”acteur raté”.

Matt s’était auparavant rendu sur Instagram pour promouvoir sa propre entreprise de construction appelée Brightside Builders.

Il a déclaré en exclusivité au Sun: «À la fin de la journée, lorsque le verrouillage s’est produit et que j’ai commencé à faire des travaux de construction, ils ont en quelque sorte aimé, non pas qu’ils m’aient fait honte, mais ils étaient comme« un acteur raté devenu constructeur ».

“J’étais comme pourquoi tu le laisses tomber quand quelqu’un essaie de gagner sa vie à la fin de la journée, mais bon ho, c’est comme ça !

“Ces années sont révolues et je suis de retour à la télévision, je suis de retour dans le West End.”

Cela fait 10 ans que Matt a mis les pieds pour la dernière fois à Walford en tant que chappy effronté Anthony.

Après son passage sur EastEnders, le beau gosse a décroché des rôles dans Dead Ringer, Red Rage, The Seven et Yardies.

