Le beau gosse d’EastEnders, Bradley Jaden, révèle une nouvelle carrière alors qu’il décroche un «emploi de rêve» quatre mois après sa sortie en tant que locataire sexy de Sonia

La star d’EASTENDERS, Bradley Jaden, a révélé une nouvelle carrière passionnante loin d’Albert Square.

L’acteur a fait sensation et a fait tourner les têtes lorsqu’il a joué Jed, le mystérieux locataire de Sonia Fowler (Natalie Cassidy).

Bbc

Bradley Jaden a joué le beau locataire de Sonia[/caption] Bbc

Maintenant, il a décroché un « job de rêve »[/caption]

Maintenant, loin du feuilleton de la BBC, Bradley a confirmé qu’il partait à l’étranger pour un tout nouveau rôle.

Bradley foulera les planches en apparaissant dans Phantom of the Opera – en Italie.

Confirmant son rôle dans la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber, il a partagé une publication jaillissante sur Instagram où il a exprimé sa joie d’apparaître dans la série.

La star a déclaré : « Je suis tellement honorée de jouer le rôle de Raoul dans la première italienne du Fantôme de l’Opéra.

« Debout à côté de mon idole et ami @raminkarimloo et de ce casting incroyable.

« Réalisé par l’incroyable Federico Bellone, cette production est à ne pas manquer ! »

Ses fans se sont précipités vers les commentaires pour exprimer leur bonheur pour l’acteur avec un superfan affirmant qu’ils avaient déjà organisé un week-end dans le pays ensoleillé pour le voir en action.

Ils ont dit: « OH MON DIEU, cela a fait ma journée, mon mois, mon année. Je suis encore plus excité qu’avant.

“J’ai complètement explosé mon budget vacances pour l’année pour voyager un week-end pour voir ça.”

Un autre a écrit: « Fier de vous monsieur! »

Tandis qu’un troisième a dit: « Sensationnel mon ami x. »

Bradley est rapidement devenu un favori parmi les habitants d’Albert Square et a certainement fait bonne impression sur Sonia.

Après avoir obtenu un diplôme de première classe en théâtre musical de la Guildford School of Acting, il ne semblait pas surprenant que Bradley monte sur scène et réalise une série de performances stellaires.

Parmi certains de ses tours impressionnants figurent Dean Martin dans The Rat Pack, Jake Blues dans The Blues Brothers et Shrek : The Musical.

En plus d’apparaître dans le hit du West End Wicked, l’acteur est également apparu dans un certain nombre de séries de Les Misérables oscillant entre les rôles d’Enjolras et de Javert.