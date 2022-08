Le beau gosse de Sita Ramam, Dulquer Salmaan, révèle si le fait d’être le fils de Mammootty et le népotisme l’ont aidé à devenir une star

Dulquer Salmane se prélasse actuellement dans les critiques et adore ça Sita Ramam arrive de tous les coins. Sita Ramam est la dernière version de Dulquer qui comprend également Mrunal Thakur, Rashmika Mandanna et Sumanth en tête. Dulquer est l’un des idoles du pays et sa renommée ne cesse d’augmenter à chaque film. Dulquer Salmaan est le fils de la célèbre star malayalam Mammootty. Récemment, dans une interview, on a demandé au lieutenant Ram de Sita Ramam alias Dulquer si le fait d’être le fils de Mammootty avait influencé sa carrière, fondamentalement, si le népotisme avait joué un rôle dans sa carrière.

Dulquer Salmaan sur le fait d’être le fils de Mammootty et le népotisme

Le népotisme est l’un des débats les plus chauds dans le monde de nouvelles de divertissement. Mammootty est l’un des plus grands noms du pays. Il est l’une des stars les plus respectables du pays et est connu pour son humilité et sa simplicité. Mammootty n’a pas seulement joué dans des films en plusieurs langues mais en a également produit. Il est également récipiendaire de Padma Bhushan, l’une des plus hautes distinctions civiles du pays, pour sa contribution au monde du cinéma indien. Et naturellement, étant le fils d’un père superstar, on a demandé à Dulquer Salmaan si le travail ou la popularité de son père l’avait aidé de quelque manière que ce soit dans sa carrière. La carrière de Mammootty s’étale sur 5 décennies. DQ a déclaré: “J’ai travaillé pour avoir ma propre identité”, rapporte Deccan Chronicle. Il dit qu’il a eu la chance d’absorber beaucoup de choses et de regarder d’autres acteurs et de faire ses choix. Dulquer Salmaan a déclaré qu’il avait appris tous ses DO et DONT et qu’il s’était toujours senti important d’avoir son identité individuelle.

Dulquer Salmaan à terme Pan-Inde

Eh bien, dans la même interview, Dulquer Salmaan a également réagi au mot pan-India. Il a été interrogé sur l’engouement en cours autour du mot. Dulqer a un point de vue unique sur le terme Pan-India. Il estime que le terme est désormais surutilisé. Dulqer ne voit pas cela comme un nouveau concept car il pense qu’Amitabh Bachcha, Rajinikanth, Chiranjeevi, Nagarjuna Akkineni et d’autres stars ont déjà franchi les frontières il y a longtemps. Cependant, DQ estime que c’est un changement positif de voir les gens voir l’industrie du divertissement comme une seule industrie.

Pendant ce temps, Sita Ramam est sorti le 5 août 2022. La star de Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur, Rashmika Mandanna et Sumanth est dirigée par Hanu Raghavapudi.