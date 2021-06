Le beau gosse de Love Island, Aaron Francis, est secrètement lié à la star populaire de Made in Chelsea

Les fans de LOVE Island sont choqués d’apprendre qu’Aaron Francis a un parent célèbre de l’émission de téléréalité Made in Chelsea.

L’espoir de Love Island, Aaron, 24 ans, a révélé qu’il était cousin de la star de Made in Chelsea, Hugo Taylor.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

ITV

Aaron a révélé qu’il avait déjà un cousin célèbre dans le monde de la télévision[/caption]

Il a dit au du quotidien Sle goudron: « Hugo est mon cousin. Je ne l’ai pas vu depuis un moment. Nous ne sommes pas si proches.

« Mais si jamais je voulais lui demander conseil, je le pourrais. Je suis assez proche de son père aussi.

« Être lié à Hugo et voir à quoi ressemble la vie pour lui signifie que je peux évaluer ce que c’est que d’être dans une émission de télévision. »

Hugo, 35 ans, faisait partie de la distribution originale lorsque Made in Chelsea a débuté en 2011.

milliemackintosh/Instagram

Hugo et Millie ont une petite fille ensemble et en attendent une autre en route[/caption]

Depuis lors, il est apparu dans I’m a Celebrity Get me Out of Here, Come Dine With Me, Dinner Date et Celebrity Wedding Planner.

Il a épousé la co-star de Made in Chelsea Millie Mackintosh, 31 ans, et le couple a une fille appelée Sienna, 13 mois, et il a été révélé samedi qu’ils attendaient une deuxième petite fille plus tard cette année.

Pendant ce temps, Aaron a peu d’expérience dans l’industrie de la télévision comme il l’a admis : « Je suis ami avec quelques influenceurs. Mais je n’ai jamais fréquenté personne aux yeux du public auparavant. Et je n’ai jamais fait de télé avant.

Aaron travaille actuellement dans le mannequinat et pour une société de gestion d’événements.

ITV

Aaron est un mannequin qui travaille dans la gestion d’événements[/caption]

ITV

Aaron espère qu’être sur Love Island ouvrira de nouvelles opportunités[/caption]





Il espère qu’apparaître sur Love Island lui donnera plus d’opportunités comme son célèbre cousin.

Il a déclaré: «Je vais continuer avec le mannequinat. En termes de tout le reste, cela dépend de mes performances dans la série.

« J’aimerais voir quelles opportunités et les évaluer et voir quel type de route j’aimerais emprunter. »

Love Island commence le lundi 28 juin à 21h sur ITV2.