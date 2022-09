Le beau gosse de Hollyoaks Callum Kerr se sépare de sa fiancée un an après une proposition romantique et le crack d’Hollywood

Le beau gosse des Hollyoaks Callum Kerr s’est séparé de sa fiancée un an après sa proposition amoureuse.

Callum, 28 ans, qui a joué PC George Kiss sur le feuilleton C4 de janvier 2020 à mai 2021, s’est séparé de sa partenaire de longue date Olivia Anderson.

L’acteur britannique, qui vit aux États-Unis, a cessé de suivre son ancienne fiancée sur instagram et a supprimé toutes les images d’elle.

Cela inclut le cliché de sa proposition romantique en 2021.

De même, Olivia a également supprimé la photo d’elle montrant sa bague de fiançailles.

Une source raconte au Sun : “Malheureusement, les choses n’ont pas fonctionné entre Callum et Olivia et ils ont décidé d’arrêter. Cela a été douloureux pour les deux. »

L’Américaine Olivia a rencontré Callum dans sa ville natale d’Austin, au Texas, en 2016, mais a déménagé au Royaume-Uni pour être avec lui.

Le couple a déménagé à Austin en 2021 afin de pouvoir se concentrer sur la carrière d’acteur de Callum aux États-Unis et est resté ensemble pendant sept ans.

Maintenant, la carrière de Callum a décollé aux États-Unis et il a un rôle dans l’énorme feuilleton américain aux heures de grande écoute, Monarch, aux côtés de Susan Sarandon et Anna Friel.

Callum a révélé qu’il était fiancé à Olivia en novembre de l’année dernière.





S’adressant à sa page Instagram, il a partagé une douce photo d’Olivia avec sa main gauche sur sa bouche – une énorme bague en diamant sur son doigt de mariage.

Callum a simplement légendé le message: “Bout hier soir @imolivialauren ».

Le personnage de Hollyoaks de Callum a connu une fin macabre lorsqu’il a été assassiné après un scénario de contrôle coercitif d’un an.

et ont regardé avec horreur quand il est apparu que PC George avait abusé de son petit ami et était en fait le méchant du village.

Callum a précédemment évoqué ses espoirs d’une carrière réussie des deux côtés de l’Atlantique, partageant: «Travailler sur Glow and Darkness avec de grands noms américains est un bon début pour faire quelques autres projets internationaux.

«Mais il est également important de rester authentique et j’espère qu’il y a aussi beaucoup de travail au Royaume-Uni parce qu’il y a de grands projets, des gens incroyables et de grands spectacles et films qui sortent.

“C’est toujours bien d’avoir une excuse pour visiter la maison aussi, donc si je pouvais trouver cinquante pour cent ici et cinquante pour cent à la maison, ce serait parfait.”

Gratuit pour un usage éditorial

Callum a joué le PC George Kiss dans Hollyoaks[/caption]

Renard

Il joue maintenant dans le drame américain Monarch[/caption]