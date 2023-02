Le beau gosse de Dancing On Ice Siva révèle un plan extrême pour amener le public à voter pour lui

Le beau gosse BOYBAND Siva Kaneswaran a passé des années à se déguiser – et à se déguiser – en tant que membre de The Wanted.

Mais il est prêt à pousser ses efforts à l’extrême pour obtenir le vote du public sur Dancing On Ice.

Siva, qui est devenu célèbre il y a 13 ans avec le groupe en tête des charts, m’a dit : « J’étais timide la première semaine avec un costume, ce n’était pas très brillant.

«Mais après quelques semaines de levage au-dessus de ma tête, de rotation, je pense que je suis prêt à donner un coup d’œil au public.

« Je vais apporter le feu, déshabille-toi. . . au fil des semaines, un bouton supplémentaire se détache. Je ne me suis jamais considérée comme une pin-up mais c’est agréable d’être admirée.

“Il n’y a rien de mal à ça.”

Et il a ri : “Si ça me rapporte des points, je ferai n’importe quoi pour les points.”

Le chanteur irlandais tient bon dans le concours de skate ITV alors qu’il atteint sa moitié.

Et il a taquiné comment sa femme de sept ans, Nareesha, récolte déjà les bénéfices du labeur physique.

Siva a ajouté : « Ma femme est très contente. J’ai des fessiers sérieux maintenant et tout est si tonique, j’ai des abdos.

“Honnêtement, je me sens comme Superman. Nareesha est ma Lois Lane. C’est formidable pour elle d’être témoin de ma croissance, je suis beaucoup plus discipliné, beaucoup plus motivé, passionné, créatif. . .

“Elle dit:” Oh mon Dieu, il est si courageux, sexy et sexy “.”

Alors que le gymnaste olympique Nile Wilson et l’ancienne star des Hollyoaks Carley Stenson mènent le peloton, Siva a rapidement trouvé ses pieds sur la glace.

Et il dit que c’est venu comme une “grande distraction” de la dernière année torride où The Wanted a perdu son coéquipier Tom Parker à cause d’un cancer du cerveau.

Siva m’a dit : « Ça a été positif, un moyen de vraiment trouver un exutoire pour que mon côté artistique sorte.

“Je pense que Tom serait bien choqué, honnêtement.

«Je sais qu’il m’enlèverait d’abord le pipi, puis qu’il serait un grand partisan. Il venait à tous les concerts et il était souvent en ligne, envoyant des vidéos, postant des vidéos. Il est ma pom-pom girl, il le sera toujours.

Regardez Siva et son partenaire professionnel Klabera Komini dimanche à 18h25 sur ITV.

INSTAGRAM/TOM PARKER

Gillian ramasse Andrew

GILLIAN ANDERSON a rencontré des personnages sérieusement louches comme Dana Scully des X-Files et elle recommence dans un nouveau drame sur le prince Andrew.

L’actrice américaine incarnera la journaliste de la BBC Emily Maitlis dans Scoop, un film de Netflix sur l’interview de Newsnight sur l’accident de voiture du duc d’York dans laquelle il a tenté d’expliquer ses liens avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Andrew Sims – Le temps

Gillian Anderson jouera la journaliste Emily Maitlis dans un nouveau film Netflix[/caption] Pennsylvanie

Le film Scoop parle de l’interview du duc d’York dans Newsnight sur l’accident de voiture avec le journaliste[/caption]

Le Prince sera joué par Rufus Sewell, tandis que Keeley Hawes incarnera Amanda Thirsk, son ancienne secrétaire privée.

Le casting all-star comprend également Billie Piper dans le rôle de Sam McAlister, le producteur qui a négocié et obtenu l’interview explosive.

Scoop est basé sur les mémoires de Sam, Scoops : Behind The Scenes Of The BBC’s Most Shocking Interviews.

Nous étions strictement amis

La star de la POP Hrvy a révélé que sa rumeur Strictly flirter avec Maisie Smith était une grande démonstration.

Il a déclaré que le couple avait joué avec des suggestions selon lesquelles ils avaient eu une relation lors de la série 2020 du concours de danse BBC1.

Pennsylvanie

Hrvy a révélé que sa rumeur Strictly fling avec Maisie Smith était une grande démonstration[/caption] Pennsylvanie

Il a dit que le couple avait joué avec des suggestions selon lesquelles ils avaient eu une relation pendant le spectacle[/caption]

Hrvy, de son vrai nom Harvey Leigh Cantwell, déclare : « Tout le monde pense que Maisie et moi étions une chose.

«Les gens font des affaires sur Strictly. . . Mais je ne l’ai pas fait. Moi et Maisie avons juste commencé à jouer dessus. Nous sommes de bons amis.

Mais Hrvy, qui était jumelé avec Janette Manrara, peut comprendre pourquoi certaines célébrités et danseurs se réunissent.

Sur le podcast Not My Bagg, il a ajouté : « Ces gens dansent et se rapprochent. Je peux voir à quel point il est facile pour les gens de tomber dans ce piège, mais je ne l’ai pas fait.

L’acteur américain Matthew McConaughey doit exprimer Elvis Presley dans une prochaine série animée Netflix, Agent Elvis, qui réinvente le roi en tant qu’espion.

Le streamer dit: “Elvis échange sa combinaison blanche contre un jet pack pour aider à combattre les forces obscures qui menacent le pays qu’il aime.”

Fond basculant

C’est presque une surprise qu’il ait fallu autant de temps pour que la comédie de débauche Bottom de Rik Mayall et Ade Edmondson tombe sous le coup de la censure.

Un épisode de 1995 a été extrait de Gold sur “des scènes qui pourraient être jugées offensantes pour la famille royale”.

vérifier les droits d’auteur

Rik Mayall et Ade Edmondson dans la comédie Bottom[/caption]

L’intrigue implique que le couple forge de l’argent qui contient des griffonnages pornographiques de la famille royale, les 5 £ censés comporter «les cruches de la reine».

Un porte-parole de la société mère de Gold, UKTV, a déclaré à Chortle que l’épisode avait été supprimé après la mort de la reine et serait de nouveau en ligne à l’avenir.