Le beau gosse de Casa Amor est un ami proche de la légende de Love Island et révèle les conseils qu’on lui a donnés

Le beau gosse de LOVE Island, Martin Akinola, a révélé qu’un ancien insulaire lui avait donné des conseils avant d’entrer dans la villa.

L’ingénieur logiciel senior, 27 ans, de Dublin, est ami avec le dernier Dami Hope, qui s’est fait connaître dans la série de l’année dernière et s’est rendu en finale avec sa petite amie Indiyah Polack.

La bombe de Casa Amor Martin Akinola est de bons amis avec un ancien insulaire

Dami Hope a donné quelques conseils à son ami avant de partir pour l'Afrique du Sud

Six nouveaux garçons, célibataires et prêts à se mêler, devraient rejoindre l’émission de rencontres la semaine prochaine.

Avant de s’envoler pour l’Afrique du Sud, Martin a reçu des conseils de Dami sur ce à quoi s’attendre.

Martin a déclaré: “Il a dit:” Fais ton truc, sois toi-même et tout le monde apprendra à te connaître et verra pourquoi nous sommes amis.

“Il disait:” Vous dites aux garçons lors d’une soirée, c’est comment parler à une fille, maintenant allez leur montrer comment c’est fait.

“J’étais comme, je peux faire ça!”

Le consultant en énergie Kain Reed, 21 ans, de Newcastle, a déclaré qu’il avait des yeux pour la bombe Samie Elishi, 22 ans, et qu’il n’est pas le seul.

Kain a déclaré: “Si j’avais le choix, ce serait Samie, dès que je commence à lui parler, je pense qu’il y a de fortes chances que cela se produise.”

Le débutant Ryan Weekley, 22 ans, de Nottingham, a également un faible pour la beauté brune.

Le monteur d’acier a dit : « Samie, parce qu’elle est belle à regarder et je pense que nous avons les mêmes centres d’intérêt.

“Nous voulons tous les deux voyager, alors j’aimerais voyager à travers le monde avec elle.”

Il semble que Tom Clare, qui est actuellement en couple avec Samie, devrait faire face à une rude concurrence de la part des gars de Casa Amor.

L’étudiant en finance Maxwell Samuda, 23 ans, de Londres, a déclaré qu’il souhaitait également voler Samie au garçon du Yorkshire, Tom.

“Samie. Elle reste réelle et elle semble ne pas avoir peur de dire ce qu’elle pense », a-t-il déclaré avant ses débuts à la villa.

Alors que Martin a admis qu’il y avait plus d’une fille sur laquelle il avait un œil.

L’ingénieur logiciel senior a déclaré : “Je n’ai pas qu’une seule personne, j’ai des options…”

Le Soleil peut désormais révéler en exclusivité que Casa Amor reviendra bientôt avec une chute explosive “la semaine prochaine”.

Un initié de Love Island a révélé que le tournage était déjà sur le point de commencer et promet que les fans “ne voudront pas le manquer”.

La source a révélé: “Casa Amor commence le tournage ce week-end, puis les téléspectateurs verront la chute explosive la semaine prochaine.

“Ce sera l’une des séparations les plus dramatiques de Casa Amor, car à part deux couples, toutes les relations sont si fragiles.

Casa Amor voit un groupe d’insulaires se diriger vers une nouvelle villa, tandis que le second reste dans la propriété d’origine.

Une fois séparés en groupes de garçons et de filles, de nouvelles bombes sont amenées pour tenter de faire tourner les têtes.