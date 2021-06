Le beau-frère de JOSH Duggar, David Keller, «sort avec la fille de son tuteur», car il reste sous leur garde en attendant son procès pour pornographie juvénile.

Josh, 33 ans, est actuellement confiné à domicile dans la résidence des amis de papa Jim Bob, LaCount et Maria Reber, après avoir été arrêté et accusé d’avoir reçu et possédé de la pornographie juvénile en mai 2021.

David Keller a révélé qu’il sortait avec la fille du tuteur de Josh Duggar, Hannah Reber[/caption]

David est le plus jeune frère d’Anna, la femme de Josh[/caption]

Le jeune frère de l’épouse de Josh, Anna, David, 22 ans, a révélé sur Instagram qu’il sortait avec Hannah Reber, la fille des tuteurs de son beau-frère.

Il a légendé une jolie photo d’Hannah, 22 ans, tenant un bouquet de fleurs : « Salut tout le monde, j’aimerais que vous rencontriez Hannah Reber ! J’ai beaucoup aimé faire sa connaissance. Dieu donne de bons cadeaux. Jacques 1 :17. »

Les utilisateurs de Reddit, qui ont été les premiers à remarquer la publication, ont exprimé leur choc face à la relation en raison des circonstances.

Un utilisateur a écrit : « Si je comprends bien, [Josh’s] beau-frère courtise la fille de [Josh’s] gardiens ???? N’est-ce pas un conflit d’intérêts ??

Les fans ont qualifié la romance de « tordue »[/caption]

Hannah Reber/Instagram

Hannah est professeur de piano[/caption]

Un deuxième a déclaré: « C’est juste un cercle tellement tordu. »

Un troisième a commenté : « S’ils se marient alors [Josh] est son beau-frère. Vom. »

Un quatrième a répondu : « Les Rebers ont également accueilli les nuisibles sexuels chez eux. Ils n’ont pas de fondement moral sur lequel se tenir.

David n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de The Sun.

Josh est confiné à domicile sous la garde de LaCount et Maria Reber[/caption]

LaCount et Maria sont des amis de l’église de Jim Bob et Michelle[/caption]

Hannah travaille comme professeur de piano, car elle publie plusieurs de ses performances et leçons sur sa page Instagram.

David travaille pour l’entreprise d’aménagement paysager KB Lawns.

Josh est actuellement résidant dans un immense manoir à Elkins, Arkansas avec la famille Reber.

Selon les dossiers de propriété de l’Arkansas obtenus par The Sun, LaCount, 49 ans, et Maria, 53 ans, ont acheté neuf acres de terrain en 2005 pour 68 000 $.

Les Reber vivent dans une maison de quatre chambres et trois salles de bain[/caption]

Josh vit dans le manoir de l’Arkansas avec la famille[/caption]

En 2007, le couple a construit une maison d’un étage sur un acre de la propriété.

La demeure comprend quatre chambres et trois salles de bains.

La maison est une amélioration par rapport à ses conditions de vie antérieures, car il résidait dans l’enceinte de la famille Duggar dans un entrepôt rénové avec sa femme enceinte et ses six enfants.

L’entrepôt a été présenté sur Comptant sur en tant que boutique éphémère de robes de mariée pour l’épouse de son frère John David, Abbie.

Il y résida avec sa femme et ses six enfants[/caption]

Les photos de l’épisode correspondent à toutes les photos de l’Instagram d’Anna à l’intérieur de la maison.

LaCount est un technicien IRM du département américain des Anciens Combattants.

Auparavant, il s’était porté volontaire comme aumônier à la prison du comté de Washington, où Josh est resté une semaine.

Maria est femme au foyer et partage un fils et une fille avec son mari.

Maria avait des réserves sur Josh vivant avec sa famille[/caption]

Chez Josh audience de détention, l’agent de libération conditionnelle Diem Nguyen a déclaré que Maria avait des réserves au sujet de Josh vivant avec sa famille.

Diem a expliqué: « Son inquiétude était qu’elle était une femme et Josh était un homme et qu’elle ressentait… elle ne savait pas ce qu’elle ressentait d’être seule avec lui pendant une longue période. »

L’officier a ensuite expliqué comment les mineurs entrent et sortent du foyer pour des cours de piano, mais qu’ils sont toujours encadrés par un adulte.

Elle a cependant accepté de ne pas y suivre les cours également.

Josh doit porter un moniteur de cheville GPS[/caption]

Sur la page Instagram du piano d’Hannah, elle a déclaré à un abonné: « Actuellement, je fais des cours via Zoom ou FaceTime. »

Selon les conditions de libération obtenues par The Sun, il est limité à la résidence de LaCount et Maria à tout moment, sauf pour l’emploi, l’éducation, les services religieux, les traitements médicaux ou de santé mentale, les visites d’avocats, les obligations ordonnées par le tribunal, les audiences du tribunal ou autres activités approuvées par un agent de libération conditionnelle.

Les déplacements sont limités au district occidental de l’Arkansas, division de Fayetteville, à moins d’avoir obtenu l’approbation du bureau de probation américain. Cela comprend les comtés de Benton, Washington et Madison.

Le juge de l’Arkansas a ordonné à Josh de porter un moniteur de cheville GPS.

Josh a un accès illimité à ses six enfants avec sa femme enceinte Anna présente[/caption]

Josh a un accès illimité à ses six enfants avec son femme enceinte Anna, 32 ans, tant qu’elle est présente.

Le Sun avait précédemment rapporté Anna et leurs enfants ont été vus visitant la maison Reber.

Josh était arrêté pour les accusations fédérales dans le comté de Washington en avril.

L’arrestation est liée au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur Josh’s Concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas.

Josh a été arrêté pour deux chefs de pornographie juvénile en avril[/caption]

Selon l’acte d’accusation, Josh « de la pornographie juvénile sciemment reçue » entre le ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh « possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile », y compris « des images de mineurs de moins de 12 ans ».

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.





Josh a plaidé non coupable aux accusations à sa mise en accusation.

Le procès de Josh était prévu pour juillet 2021, mais il a demandé le report de l’audience à février 2022 Ainsi, un expert en informatique légale « peut examiner ses appareils », a rapporté The Sun en exclusivité.

Le Soleil a également cassé que les États-Unis accepté un délai de trois mois, mais tout élément supplémentaire est « inutile ».

Josh a demandé que son procès soit reporté à février 2022[/caption]