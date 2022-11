Le beau frère aîné de la star de I’m A Celeb, Jill Scott, révélé dans un cliché de retour

Le beau frère aîné de la star de I’M A Celebrity, Jill Scott, a été révélé dans un clin d’œil.

La star de Lioness, 35 ans, a déjà partagé des clichés de son frère sosie sur les réseaux sociaux.

Le footballeur a déjà partagé des photos de lui[/caption] Instagram

Jill a partagé ce cliché en lui souhaitant un joyeux anniversaire[/caption]

Dans l’une, la star est équipée en tenue de sport et son frère, qui a les cheveux bruns, passe son bras autour de sa sœur.

« Je n’arrive pas à croire que ça fait presque 2 ans que je n’ai pas vu mon frère ! Il m’a beaucoup manqué et c’est super de le revoir aux matchs !” Jill a écrit.

Le frère de Jill s’appelle Mark, et elle a également posté une photo de lui tout en lui souhaitant un joyeux anniversaire.

La footballeuse Jill était équipée de son équipement alors qu’elle posait pour un cliché avec son frère, et elle a également inclus un cliché de lui en tant que bébé.

« J’espère que le frère a passé la meilleure journée ! Il est temps pour cette photo à nouveau J’ai hâte de venir te voir bientôt”, a écrit la star, avant de dire qu’elle était une “sœur fière”.

Et Jill n’est pas la seule star de la jungle de la série de cette année dont le frère a attiré l’attention des fans.

Le beau gosse de Hollyoaks Owen Warner, 23 ans, a également un frère que les téléspectateurs ont jugé chaud.

Selon sa propre biographie Instagram, le frère d’Owen, Jake, travaille comme artiste d’enregistrement et réalisateur vidéo et plus tôt cette année, il a tourné la vidéo officielle d’après-fête pour les BRIT Awards.





Il travaille également comme mannequin et peut être vu dans des tenues de football ou des tenues élégantes sur sa grille, générant de nombreux commentaires impressionnés de la part d’amis et de fans.

Louis est déjà apparu sur Lorraine pour défendre son frère après que certains des commentaires “ditsy” d’Owen aient laissé les téléspectateurs dans les points de suture.

Il a déclaré: «Il a ses moments de timidité mais il n’est pas du tout stupide. Il est en fait vraiment allumé.

“Mais son cerveau fonctionne d’une manière différente, donc il pourrait apparaître comme, eh bien, vous pourriez penser” c’est un peu stupide “. Mais parfois, vous pensez alors, à sa manière, que cela a un peu de sens.

Il a ajouté: “C’est agréable de le voir si bien accueilli quand il est lui-même, car de retour chez lui, il est si précieux, et tout le Royaume-Uni le découvre.

“Il est brillant et je suis si heureux que le reste du Royaume-Uni se réchauffe envers lui.”

