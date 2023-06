Le beau-fils d’un passager du sous-marin du Titanic assiste au concert de Blink-182 au milieu d’une recherche: « M’a aidé à traverser les moments difficiles »

Le beau-fils du milliardaire britannique Hamish Harding a défendu d’aller à un concert de Blink-182 alors que les sauveteurs recherchent son beau-père et d’autres passagers sur un sous-marin disparu.

Brian Szasz a maintenu sa décision sur les réseaux sociaux, écrivant qu’il n’est « pas désolé » d’être allé voir le groupe qui « m’a aidé à traverser des moments difficiles » tandis que Harding et quatre autres passagers à bord du submersible touristique Titanic d’OceanGate Expeditions sont toujours portés disparus.

« Oui, je suis allé à @blink-182 hier soir », a écrit Szasz, un ingénieur du son basé à San Diego, dans une histoire Instagram le 20 juin, lorsqu’il a été photographié debout devant une tente de marchandises Blink-182. « Qu’est-ce que je suis censé faire assis à la maison et regarder les informations? »

« Je ne regrette pas que ce groupe m’ait aidé à traverser des moments difficiles depuis 1998 », a ajouté Szasz.

Szasz, 37 ans, a confirmé que son beau-père était à bord du sous-marin disparu dans un message Facebook lundi demandant des pensées et des prières pour la mission de sauvetage. Plus tôt, il a écrit qu’il pourrait être « désagréable » d’aller au concert, mais que « ma famille voudrait que je sois au concert de blink-182 car c’est mon groupe préféré et la musique m’aide dans les moments difficiles », selon des captures d’écran. obtenu par le Daily Mail et d’autres points de vente.

Il a ensuite supprimé le message de la salle de concert, écrivant que sa mère lui avait demandé de supprimer le message pour protéger la vie privée de la famille.

Sur Twitter, Szasz a remercié les membres de Blink-182 de l’avoir encouragé à travers leur performance. « Mon beau-père Hamish est sur ce sous-marin perdu en mer. Je suis dévasté mais je viens au spectacle de San Diego ce soir pour que vous puissiez me donner de l’espoir et me remonter le moral », a tweeté Szasz.

Harding est l’un des cinq passagers d’un submersible touristique OceanGate Expedition qui a été porté disparu lundi. Les autres passagers sont l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Sulaiman Dawood, 19 ans, ainsi que le PDG d’OceanGate Stockton Rush et le marin français Paul-Henry Nargeolet.

Les autorités des garde-côtes américains et canadiens ont lancé d’intenses missions de sauvetage dans les jours qui ont suivi la disparition du sous-marin. L’équipage est enfermé dans le submersible et il ne peut pas être ouvert de l’intérieur. L’engin a suffisamment d’oxygène stocké pour maintenir l’équipage en vie pendant 96 heures.

Il y a maintenant moins de 24 heures d’oxygène à bord du sous-marin OceanGate Titan manquant, selon un estimation de la garde côtière américaine.

La Garde côtière a déclaré mardi après-midi qu’il ne restait plus que 40 heures « d’air respirable » à l’intérieur du navire.

Selon leur estimation, il devrait s’écouler d’ici jeudi matin, heure normale de l’Est.

Le capitaine Jamie Fredrick, coordinateur de l’intervention du premier district de la Garde côtière américaine, a déclaré aux journalistes à Boston qu’une recherche en cours avec l’aide de la Garde côtière canadienne dans une zone « plus grande que l’État du Connecticut » n’a encore révélé aucun signe de Titan.

Fredrick a déclaré dès que la Garde côtière a reçu un rapport dimanche soir de la disparition du titan« nous avons immédiatement lancé des efforts de recherche. »

« Nous avons piloté des actifs ce soir-là, et nous avons poursuivi des recherches constantes d’actifs de surface et aériens depuis ce moment », a-t-il ajouté.

Le submersible de 21 pieds, avec cinq personnes à bord, a perdu le contact à environ 900 milles marins à l’est de Cape Cod, Massachusetts, le dimanche 18 juin.

« Nos pensées et nos prières vont à l’équipage, aux familles et à leurs proches », a déclaré Fredrick.

Fox News’ Sarah Rumpf-Whitten et Greg Norman ont contribué à ce rapport.