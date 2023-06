Alors que la recherche d’un submersible touristique transportant cinq riches aventuriers se poursuit pour un quatrième jour, l’attention en ligne s’est tournée vers le beau-fils d’un passager, qui a déclaré que l’expérience avait été « un cauchemar ».

Brian Szasz, le beau-fils de 37 ans du milliardaire britannique Hamish Harding, a été vivement critiqué lundi lorsqu’il a publié un photo supprimée depuis de lui-même lors d’un concert de Blink-182 à San Diego alors que la nouvelle du submersible Titan faisait le tour du monde.

« Cela pourrait être désagréable d’être ici, mais ma famille voudrait que je sois au spectacle Blink-182 car c’est mon groupe préféré et la musique m’aide dans les moments difficiles », a écrit Szasz sur Facebook.

Il a également tweeté directement les membres du groupe Blink-182, en écrivant : « Mon beau-père Hamish est sur ce sous-marin perdu en mer. Je suis dévasté mais je viens au spectacle de San Diego ce soir pour que vous puissiez me donner de l’espoir et me remonter le moral.

Harding, le président d’Action Aviation, et quatre autres personnes étaient à bord du submersible Titan de l’OceanGate Expedition lorsqu’il a disparu en route vers l’épave du Titanic. Les équipages ont perdu le contact avec le submersible peu de temps après qu’il ait commencé sa plongée dimanche matin.

Tard mercredi, Szasz a mis en ligne une série d’histoires Instagram se défendant contre les critiques en ligne qui ont déclaré que sa participation au concert était inappropriée. Les messages de Szasz sont arrivés quelques heures seulement avant que le submersible ne soit à court d’air.





Après avoir remercié ses partisans pour leur « amour et leur soutien », Szasz a déclaré qu’il allait donner aux gens les « faits » sur sa réaction à la disparition de son beau-père.

« Je ne peux pas aller à l’océan », a déclaré Szasz, ajoutant qu’il n’avait qu’environ 100 dollars à son nom et une « situation légale » qui l’empêchait de quitter sa région.

« Je vais à un concert de Blink-182 parce que j’ai un billet. Ce n’était pas comme si je m’amusais beaucoup. Ce n’était pas comme si je célébrais et passais un bon moment », a défendu Szasz.

Il a poursuivi : « Le sous-marin est coincé sur ce satané Titanic. Je ne peux rien faire du tout pour la situation.

Brian Szasz a évoqué la disparition de son beau-père Hamish Harding via son histoire Instagram le 21 juin 2023.

Instagram @audioguy182



Szasz a ensuite visé la rappeuse lauréate d’un Grammy Cardi B, qui a publié une vidéo d’elle-même sur son histoire Instagram mardi, dénigrant Szasz pour avoir assisté au concert.

Cardi B a déclaré que Szasz aurait dû être à la maison en train de pleurer et d’attendre au téléphone des mises à jour sur son beau-père.

Dans une diatribe remplie de blasphèmes, Szasz a déclaré que le rappeur manquait la vue d’ensemble, à savoir que la mère de Szasz devrait maintenant s’occuper elle-même de deux enfants et que Harding est probablement mort.

Szasz a également adressé des plaintes selon lesquelles après être allé sur Twitter pour demander des pensées et des prières pour son beau-père, il a tweeté une demande sexuellement explicite à un modèle OnlyFans. Szasz a déclaré que le modèle est un ami de longue date qui a souhaité bonne chance à sa famille au milieu de la recherche de Harding et du submersible.

Plus tard, Szasz a supprimé son compte Twitter.

Alors qu’il terminait sa diatribe, Szasz a affirmé qu’il perdait le sommeil à cause de la disparition de Harding.

« Toute cette situation est un cauchemar af-king, tout ce qui s’y rapporte, en particulier ce que Hamish traverse là-bas, c’est juste putain de Dieu affreux », a-t-il déclaré.

Il est trop tôt pour déterminer ce qui est arrivé au Titan ou pourquoi il a disparu. Certains scientifiques ont émis l’hypothèse qu’une panne de courant, une sorte d’obstruction comme un morceau de l’épave ou une panne de pression peuvent avoir causé l’accident.

Bien qu’une lueur d’espoir soit apparue mercredi matin lorsque la Garde côtière américaine a déclaré qu’un avion canadien avait détecté des bruits sous l’eau, de nombreux experts ne croient pas qu’il soit possible de sauver Harding ou les autres passagers.