Le beau-fils de SIR Richard Sutton a comparu devant le tribunal avec des bandages accusés de meurtre après que l’hôtelier millionnaire a été poignardé à mort la semaine dernière.

Thomas Schreiber, 34 ans, portait un sweat-shirt gris et un masque lors de sa comparution devant le tribunal de première instance de Poole dans le Dorset, accusé de meurtre, de tentative de meurtre et de conduite dangereuse.

Thomas Schreiber a été accusé de meurtre

Sir Richard Lexington Sutton, 83 ans, a été attaqué à l’intérieur de sa maison de 2 millions de livres sterling dans le Dorset

Il avait un bandage sur son bras droit et il y avait aussi un petit pansement sur son petit doigt.

L’homme de 34 ans a été arrêté par des policiers armés mercredi soir à Chiswick, dans l’ouest de Londres, après que l’homme de 83 ans ait été tué à son domicile dans le Dorset.

Il l’aurait poignardé après avoir visité la tombe de son père mort, David, quelques heures à peine avant l’attaque présumée.

La mère de Schreiber et l’épouse de Sir Sutton, Anne Schreiber, 65 ans, ont également subi des blessures au couteau et ont été laissées dans un état «critique» à l’hôpital.

Trois heures après le meurtre, la police a dramatiquement arrêté le Range Rover de Schreiber à Hammersmith, dans l’ouest de Londres, après l’avoir suivi dans cinq comtés.

L’homme de 34 ans a été arrêté pour meurtre et la police a confirmé par la suite qu’il était connu de la victime.

Il a ensuite été accusé de meurtre, de tentative de meurtre et de conduite dangereuse dans le cadre de l’enquête.

Le procureur Siobhan Oxley a déclaré que l’accusation de conduite dangereuse était liée au fait que le Schrieber conduisait le Range Rover «le long de l’A303 et de la M3».

Schrieber – qui était à peine audible à travers le masque – n’a parlé que pour confirmer sa date de naissance et a donné son adresse en tant que domicile de Sir Richard’s Dorset.

Le président Caroline Foster l’a placé en détention provisoire jusqu’à sa prochaine comparution demain à Winchester Crown Court.

La police s’est précipitée pour arrêter le beau-fils sur Chiswick High Road mercredi soir

Des véhicules de police sont arrivés sur les lieux

La police du Dorset a reçu un rapport soulevant des inquiétudes pour le bien-être des occupants d’une adresse à Higher Langham près de Gillingham à 19h30 le 7 avril.

Les agents ont trouvé Sir Richard Sutton, qui possédait une série d’hôtels de premier plan à Londres, et Anne Schreiber avec des blessures graves dans la propriété.

La force a déclaré que les deux auraient été poignardés.

Les ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux mais Sir Richard, 83 ans, a été déclaré mort vers 21h15.

Un premier examen post mortem effectué vendredi a indiqué que la cause de sa mort était des coups de couteau à la poitrine.

L’inspecteur-détective Simon Huxter, de la police du Dorset, a déclaré: «Nos pensées restent avec la famille des victimes et toutes les personnes touchées par ce terrible incident.

«Suite à une enquête détaillée, nous avons consulté le Crown Prosecution Service.

«En conséquence, la police du Dorset a été autorisée à accuser officiellement Thomas Schreiber du meurtre de Sir Richard, de la tentative de meurtre de la femme blessée et de la conduite dangereuse.

« Il est important de souligner qu’il serait tout à fait inapproprié pour la police du Dorset de commenter plus avant le procès. Il est vital que le système de justice pénale soit autorisé à suivre son cours. »

Un porte-parole de Sir Richard Sutton Ltd a décrit Mme Schreiber comme « une partie extrêmement importante de la vie de Sir Richard » et lui a souhaité « un rétablissement rapide et complet ».

Elle a été transportée par avion à l’hôpital Southmead de Bristol à la suite de l’incident et y reste dans un état critique.

Le porte-parole a ajouté: « Bien que séparé, Sir Richard est également resté en bons termes avec sa femme, Lady Fiamma, et très proche de leurs enfants, qui pleurent la perte d’un père dévoué.

« Les employés du groupe ont été unis dans leur choc face à ce qui s’est passé et auront besoin de temps pour accepter la perte d’une personnalité aussi influente. »

Sir Richard figurait au numéro 435 de la liste des riches du Sunday Times l’année dernière avec une fortune familiale estimée à 301 millions de livres sterling – une augmentation de 83 millions de livres sterling par rapport à l’année précédente.

Le guide dit que la société de Sir Richard possède des hôtels londoniens, le Sheraton Grand Park Lane et l’Athenaeum, ainsi que trois salles plus petites.

Il possédait un vaste portefeuille de propriétés et d’agriculture, y compris le Benham Estate de 6 500 acres dans l’ouest du Berkshire et le Stainton Estate dans le Lincolnshire.

La police poursuit l’enquête sur le meurtre de Sir Richard Sutton à Moorhill, Upper Langham près de Gillingham dans le Dorset Crédit: © Graham Hunt

Sir Richard avait un vaste portefeuille de propriétés et d’agriculture, y compris le Benham Estate de 6 500 acres dans l’ouest du Berkshire et le Stainton Estate dans le Lincolnshire. Crédit: SWNS

La police photographiée à Moorhill, le domicile de Sir Richard Sutton, vendredi Crédit: SWNS