Le beau-fils de SIR Richard Sutton a été accusé de meurtre après que l’hôtelier millionnaire a été poignardé à mort à son domicile dans le Dorset.

La police a confirmé aux petites heures du matin que Thomas Schreiber, 34 ans, comparaîtrait devant le tribunal dans le cadre de l’enquête sur le meurtre.

Thomas Schreiber a été accusé de meurtre

Sir Richard Lexington Sutton, 83 ans, a été attaqué à l’intérieur de sa maison de 2 millions de livres sterling dans le Dorset

Il a été arrêté par des policiers armés mercredi soir à Chiswick, dans l’ouest de Londres, après que l’homme de 83 ans ait été tué à son domicile du nord du Dorset.

La mère de Schreiber et l’épouse de Sir Sutton, Anne Schreiber, 65 ans, ont également été blessées au couteau et ont été laissées dans un état «critique» à l’hôpital.

Trois heures après le meurtre choquant dans le Dorset, la police a dramatiquement arrêté le Range Rover de Schreiber à Hammersmith, dans l’ouest de Londres, après l’avoir suivi dans cinq comtés.

Ils ont utilisé une technique «d’arrêt brutal» et se sont balancés devant le véhicule – le forçant à freiner immédiatement.

L’homme de 34 ans a été arrêté pour meurtre et la police a confirmé par la suite qu’il était connu de la victime.

Il a maintenant été accusé de meurtre, de tentative de meurtre et de conduite dangereuse dans le cadre de l’enquête.

La police s’est précipitée pour arrêter le beau-fils sur Chiswick High Road mercredi soir

La police du Dorset a déclaré: « Un homme a été inculpé et doit comparaître devant le tribunal dans le cadre d’une enquête pour meurtre dans le nord du Dorset.

« La police du Dorset a reçu un rapport à 19h30 le mercredi 7 avril 2021, soulevant des inquiétudes pour le bien-être des occupants d’une adresse à Higher Langham près de Gillingham.

«Les agents se sont rendus à l’adresse et ont trouvé un homme de 80 ans et une femme de 60 ans, tous deux gravement blessés.

« Le service d’ambulance était également présent. Malheureusement, l’homme blessé a été déclaré mort sur les lieux vers 21h15.

« Un premier examen post-mortem qui a été effectué le vendredi 9 avril 2021 a indiqué que la cause du décès était des coups de couteau à la poitrine.

«La victime a maintenant été officiellement identifiée comme étant Sir Richard Sutton.

«La femme blessée a été transportée par avion à l’hôpital Southmead de Bristol, où elle reste dans un état critique.

<< La famille des victimes continue d'être pleinement mise à jour par les membres de l'équipe d'enquête.

«À la suite d’enquêtes, un homme a été arrêté pour meurtre dans le quartier Hammersmith de Londres dans la soirée du mercredi 7 avril 2021.

«Il a été emmené à l’hôpital pour soigner des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger et a ensuite été placé en garde à vue à sa sortie de l’hôpital.

Des flics se sont précipités au domicile de Sir Richard à Higher Langham, près de Gillingham, dans le Dorset, après le coup de couteau mortel

« Thomas Schreiber, âgé de 34 ans et originaire de la région de Gillingham, a maintenant été accusé de meurtre, tentative de meurtre et conduite dangereuse et doit comparaître devant le tribunal d’instance de Poole le lundi 12 avril 2021. »

L’inspecteur-détective Simon Huxter, de l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs de la police du Dorset (MCIT), a déclaré: «Nos pensées restent avec la famille des victimes et toutes les personnes touchées par ce terrible incident.

«Suite à une enquête approfondie, nous avons consulté le Crown Prosecution Service.

«En conséquence, la police du Dorset a été autorisée à accuser officiellement Thomas Schreiber du meurtre de Sir Richard, de la tentative de meurtre de la femme blessée et de la conduite dangereuse.

«Il est important de souligner qu’il serait tout à fait inapproprié pour la police du Dorset de commenter plus avant le procès.

«Il est vital que le système de justice pénale soit autorisé à suivre son cours.

«Je voudrais rappeler au public que cette affaire fait désormais l’objet d’une procédure judiciaire active et que l’individu inculpé dans le cadre de cette enquête a droit à un procès équitable.

« Il est important qu’il n’y ait aucun commentaire ou partage d’informations en ligne ou sur les réseaux sociaux qui pourraient potentiellement nuire à ces procédures. »