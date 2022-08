Le beau de Sushmita Sen, Lalit Modi, l’appelle “chaude” après que l’actrice partage une vidéo de monokini de vacances en Sardaigne

Sushmita Sen et Lalit Modi sont devenus l’un des couples dont on parle le plus de la ville de Bolly. Depuis qu’ils ont officialisé leur relation, leurs réseaux sociaux ont été surveillés de près et leurs activités ont été observées de près. Récemment, Sushmita a partagé une vidéo de ses récentes vacances en Sardaigne.

Dans cette vidéo, Sushmita a l’air désirable dans une jupe blanche sur un monokini noir. Sushmita a canalisé sa sirène intérieure et a sous-titré le moment en disant : « Alignez-vous, faites une pause, respirez… lâchez prise !!!… Une leçon d’abandon, alors que je fais l’expérience de l’étreinte matelassée de la mer Méditerranée ! Magnifiquement capturé @itsalways. Où la vie a de la profondeur… Je suis à fond !! Je vous aime les gars !!! #duggadugga.”

Dès que Sushmita a laissé tomber la vidéo, plusieurs internautes ont commenté son message. Mais le commentaire qui a attiré notre attention concernait son beau Lalit Modi. L’homme d’affaires a commenté, “il a l’air chaud en Sardaigne (smiley et baiser emoji)” “Tout comme une belle sirène”, a écrit un autre utilisateur. Un internaute a ajouté : “J’adore la vidéo et la légende.”

La semaine dernière, elle a déposé ses photos sexy de ses vacances en Sardaigne. Partageant les photos, l’actrice a écrit un message fort sur Instagram. Sur les photos, on peut voir l’actrice poser sur un yacht, vêtue d’un caftan à imprimé léopard. En laissant tomber ses photos, l’actrice a écrit : “La femme a une attitude !!! Yeahhh, un très bon!!! #strikeapose #clickclick Je vous aime les gars !!! #duggadugga #yourstruly. Charu Asopa, l’ex-épouse de Rajeev Asopa, le frère de Sushmita Sen, a laissé tomber son cœur sous le poteau.

Sushmita Sen est devenue la nouvelle cible des internautes. Depuis qu’elle a accepté sa relation avec la fondatrice d’IPL, Lalit Modi, sur la plateforme publique, elle est étroitement surveillée pour tout. Récemment, la star de Biwi No 1 a posté sa photo sur Twitter avec la légende : “Je vous aime les gars.” Dès qu’elle a posté la photo, les utilisateurs ont repéré des bouteilles de vodka reflétées sur sa photo et l’ont brutalement traînée.