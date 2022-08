Le Beatle El Shafee Elsheikh de l’Etat islamique condamné à perpétuité dans la torture d’otages américains

Les procureurs américains ont déclaré qu’El Shafee Elsheikh était l’un des trois “Beatles de l’EI”, un groupe de terroristes masqués connus pour leurs accents britanniques et les exécutions brutales de journalistes et de travailleurs humanitaires lors de la montée de l’État islamique en Syrie. Le ministère de la Justice a décrit Elsheikh comme “le membre le plus notoire de l’Etat islamique à faire face à un procès devant jury aux États-Unis”.

Un jury a condamné Elsheikh, 34 ans, en avril, pour complot dans l’enlèvement et le meurtre des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff et des travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller, ainsi que pour terrorisme dans la mort d’otages britanniques et japonais.