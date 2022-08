Le « Beatle » de l’État islamique El Shafee Elsheikh condamné à la prison à vie pour prise d’otage et complot de meurtre | Nouvelles du monde

Un membre des soi-disant “Beatles” de l’EI, le groupe qui s’est filmé en train de décapiter des captifs occidentaux en Irak et en Syrie, a été condamné à la prison à vie.

El Shafee Elsheikh, 33 ans, était condamné aux États-Unis en avril de prise d’otages et d’association de malfaiteurs.

Le groupe a tué les volontaires britanniques David Haines et Alan Henning, les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, et les travailleurs humanitaires américains Kayla Mueller et Peter Kassig, entre autres.

Les otages ont donné au groupe le surnom des Beatles en raison de leurs accents anglais.

Elsheikh est venu au Royaume-Uni en tant qu’enfant réfugié du Soudan et a vécu à White City, à l’ouest de Londres. Sa citoyenneté britannique a été révoquée en 2018.

Au cours du procès, le jury a été informé qu’Elsheikh “avait joué un rôle central dans un plan brutal de prise d’otages”.

Il a été décrit comme le garde principal du groupe, les otages affirmant qu’il a mené la plupart des tortures.

Un autre membre du groupe, Alexanda Kotey, également de Londres, était condamné à perpétuité plus tôt cette année.

Le meneur Mohammed Emwazi, connu sous le nom de Jihadi John, a été tué lors d’une frappe de drone américain en Syrie en 2015.

Le quatrième “IS Beatle” présumé, Aine Davis, était ce mois-ci accusé d’infractions de terrorisme lorsqu’il est arrivé à l’aéroport de Luton après avoir été expulsé de Turquie.