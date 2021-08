Le beach-volley américain l’emporte sur Cuba

L’équipe féminine américaine de beach-volley composée d’April Ross et d’Alix Klineman a poursuivi sa quête de l’or lundi avec une victoire en deux sets contre Cuba. Cette victoire a permis à l’équipe des États-Unis de bien démarrer l’action de lundi.

Sur la piste, l’Américaine Keni Harrison a terminé deuxième dans une photo d’arrivée derrière la médaillée d’or Jasmine Camacho-Quinn, de Porto Rico, au 100 mètres haies féminin.

En football, l’USWNT a un match de plus entre elle et une médaille olympique garantie à Tokyo, et son adversaire en demi-finale est familier.

Après un match de quart de finale qui s’est soldé par des tirs au but, l’USWNT débutera contre le Canada à 4 h HE lundi pour une chance au match pour la médaille d’or. Le Canada est passé de son quart de finale contre le Brésil 4-3 aux tirs au but après avoir mis fin au temps réglementaire et aux prolongations dans un match nul sans but.

Si l’USWNT gagne, elle se qualifiera pour sa sixième finale olympique, n’en ayant raté qu’une depuis l’ajout du sport en 1996. L’USWNT pourrait être la première équipe à remporter des titres consécutifs de Coupe du monde et olympique, après avoir remporté le trophée lors de la Coupe du monde 2019. .

Pas de médaille pour l’Américain JuVaughn Harrison au saut en longueur

TOKYO – Les espoirs de médaille olympique de JuVaughn Harrison se sont raréfiés.

Harrison a terminé cinquième au saut en longueur masculin. Sa marque était de 26 pieds 9 pouces.

Le produit LSU était à la troisième place à mi-parcours de la compétition mais a été dépassé par deux autres concurrents.

Le Grec Miltiadis Tentoglou a remporté l’épreuve à 27 pieds, 7¼ pouces. Les Cubains Juan Miguel Echevarría et Maykel Masso se sont classés deuxième et troisième.

Harrison a participé à la finale du saut en hauteur hommes la veille. Il a terminé septième de l’épreuve avec un saut de 7 pieds 7 pouces.

Harrison est le premier Américain depuis Jim Thorpe en 1912 à participer à la fois au saut en longueur et au saut en hauteur aux Jeux olympiques.

— Tyler Dragon

TOKYO — Cinq ans après le chagrin, Keni Harrison est médaillé olympique.

Harrison a remporté l’argent lors de la finale du 100 mètres haies aux Jeux olympiques de Tokyo lundi, terminant deuxième avec un temps de 12,52 secondes. Jasmine Camacho-Quinn, de Porto Rico, a remporté l’or en 12,37 et la Jamaïcaine Megan Tapper a terminé troisième.

Les États-Unis ont remporté les trois médailles dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Rio en 2016 – bien que Harrison n’en fasse pas partie.

Elle était arrivée aux essais olympiques des États-Unis en 2016 en tant que favorite prohibitive, non seulement pour faire partie de l’équipe olympique, mais potentiellement pour remporter l’or. Et puis, chagrin d’amour : elle a terminé sixième aux essais, ses rêves olympiques anéantis.

Harrison a établi un nouveau record du monde, 12,20 secondes, le mois suivant. Et elle a expliqué comment, pendant cinq ans, l’agonie de manquer cette équipe olympique de 2016 l’a alimentée.

Lundi, il s’est soldé par une médaille d’argent.

— Tom Schad

TOKYO – Pour presque tout le monde, tomber dans le dernier tour d’une course de 1500 mètres serait un désastre certain.

Pour Sifan Hassan des Pays-Bas, cela semblait n’être qu’un inconvénient mineur.

Hassan a surmonté une chute au début de son dernier tour pour remporter sa course préliminaire de 1500 mètres lundi – trébuchant sur une autre coureuse qui était tombée devant elle, sautant sur ses pieds et parcourant les 300 derniers mètres en 43,7 secondes. Et cela pourrait même ne pas être la réalisation la plus impressionnante de sa journée.

Hassan est inscrit dans les 1500, 5000 et 10 000 aux Jeux olympiques de Tokyo, une tentative de tirer ce qui serait un incroyable triple. Et lundi sera probablement le jour le plus difficile de son emploi du temps. Après le 1500 mètres de lundi, elle sera de retour dans moins de 12 heures pour courir la finale du 5000 mètres, avec une médaille en jeu.

— Tom Schad

TOKYO – L’équipe américaine de beach-volley d’April Ross et d’Alix Klineman pourrait être en mesure de faire plus que remporter une médaille d’or aux Jeux de Tokyo.

Ils sont sûrement capables d’établir un record officieux de câlins – c’est-à-dire s’ils n’ont pas déjà battu le record.

Ross et Klineman s’embrassent après chaque point, donc lundi, c’était 74 embrassades lors de leur victoire 21-17, 21-15 contre les Cubaines Lidinny Echevarria Benitez et Leila Consuelo Martinez en huitièmes de finale à Shiokaze Park.

« C’est tellement drôle parce que nous n’avons pas inventé l’étreinte en volleyball de plage », a déclaré Ross, notant que les équipes brésiliennes s’étreignaient également.

Mais les Américains l’ont porté à un nouveau niveau, engagés dans un câlin – précédé par des high fives ou des low fives – après chaque point.

Alors qu’ils se qualifient pour les quarts de finale, après une fiche de 3-0 en match préliminaire, Ross et Klineman se sont embrassés 323 fois lors de la compétition aux Jeux de Tokyo.

« Cela donne juste un moment pour se regrouper en équipe », a déclaré Klineman.

Ross a ajouté: « Je pense que cela nous rassemble énergiquement et nous parlons même pendant une seconde. Certaines personnes se tiennent la main, d’autres se tiennent par les bras et nous nous embrassons. »

— Josh Pierre

Deux semaines après avoir raté les Jeux olympiques de Rio en 2016, Keni Harrison a établi un record du monde du 100 mètres haies avec un temps de 12,20.

L’ancienne athlète de l’Université du Kentucky, qui fait maintenant partie du temple de la renommée de l’école, a remporté le titre de la NCAA sur 60 m et 100 m haies lors de sa dernière année en 2014-15 et a été honorée comme athlète nationale sur piste de l’année. Plusieurs autres anciens Wildcats, dont son compatriote Sydney McLaughlin, participent également à Tokyo.

Harrison a fait l’équipe des États-Unis avec un temps de 12,47 dans les essais olympiques. Elle a terminé deuxième derrière Britany Anderson de la Jamaïque dans sa demi-finale pour passer à la ronde des médailles. Le record olympique est de 12,35 établi par l’Australienne Sally Pearson aux Jeux de Londres 2012.

L’événement sera diffusé en direct à 22 h 50 HE, après la finale du saut en longueur masculin à 21 h 20 HE.

– Siera Jones, Louisville Courier Journal

L’équipe des États-Unis affrontera le Japon dans l’un des deux matchs lundi de la ronde quart de finale du tournoi olympique de baseball (8 h HE).

L’ancien as des Yankees de New York Masahiro Tanaka prendra le départ pour le Japon. Le double étoile de la MLB a lancé pour les Yankees pendant sept saisons avant de rentrer chez lui et de signer avec les Rakuten Golden Eagles de la NPB.

Sur le monticule pour les États-Unis se trouve le droitier Shane Baz, 22 ans, qui était un choix de première ronde des Pirates de Pittsburgh lors du repêchage de 2017 et qui lance maintenant pour l’équipe de classe AA des Rays de Tampa Bay.

La dernière fois que les deux nations se sont rencontrées sur la scène internationale, les États-Unis ont battu le Japon 4-3 lors du Super Round de la WBSC Premier12 2019. Cependant, le Japon a remporté ce tournoi.

Dans l’autre match de quart de finale de lundi, Israël affrontera la Corée dans un match revanche de son affrontement au premier tour, que la Corée a remporté 6-5 en 10 manches. Israël a éliminé le Mexique 12-5 dimanche, tandis que la Corée s’est ralliée pour vaincre la République dominicaine avec une victoire de 4-3.

Pour son dernier match de la ronde préliminaire, l’équipe des États-Unis affrontera la France à 23 h 40 HE. Les femmes espèrent connaître un meilleur succès contre la France vers les quarts de finale que leurs homologues masculins.

L’équipe des États-Unis a remporté son match d’ouverture contre le Nigeria 81-72 le 26 juillet. Puis, jeudi, elle a été propulsée vers une victoire de 86-69 contre le Japon par Aj’a Wilson et Brittney Griner.

La France est tombée face au Japon 74-70, mais a battu le Nigeria 87-62.

L’équipe féminine no 1 de volleyball de plage des États-Unis dispute son premier match de la ronde éliminatoire à 19 h HE.

April Ross et Alix Klineman affronteront Lidy Echevarria Benitez et Leila Martinez, le duo cubain qui a perdu deux de ses trois matches préliminaires avant de battre les Pays-Bas en deux sets dans le Lucky Loser Round. Les Américains l’ont emporté dans les préliminaires.

Ross et son ancienne partenaire Kerri Walsh Jennings ont remporté le bronze à Rio. Ce sont les premiers Jeux olympiques de Klineman.

Samedi, l’autre paire des États-Unis, Kelly Claes et Sarah Sponcil, a perdu 2-1 contre le Canada, les éliminant en huitièmes de finale.