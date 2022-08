Le BCGEU reprend les pourparlers avec le gouvernement alors que d’autres syndicats font la queue pour des accords

Les négociations contractuelles ont repris entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et le plus grand syndicat du secteur public de la province, alors que les membres d’autres syndicats font la queue pour exiger des augmentations de salaire et de meilleurs avantages sociaux.

Le syndicat des employés généraux de la Colombie-Britannique a déclaré que les pourparlers avec les négociateurs de l’Agence de la fonction publique avaient repris aujourd’hui, bien que ni le syndicat ni la partie gouvernementale n’aient fourni de détails.

Le BCGEU a mis en place des piquets de grève devant les entrepôts de distribution d’alcool la semaine dernière et cette semaine a commencé à interdire les heures supplémentaires dans le but de faire pression sur la province pour qu’elle revienne à la table de négociation.

La BC Teachers’ Federation est également en pourparlers avec le gouvernement en vue d’un accord, tandis que le Hospital Employees’ Union a suspendu les négociations et le BC Nurses’ Union se prépare à d’éventuelles négociations à l’automne.

Le BCGEU a déclaré que les mesures d’action se poursuivraient jusqu’à nouvel ordre, mais l’Agence de la fonction publique maintient qu’il n’y a pas eu d’impact négatif de l’interdiction des heures supplémentaires jusqu’à présent.

L’industrie hôtelière a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les employés des restaurants et des magasins de cannabis finiraient par perdre leur emploi si les négociations avec le syndicat de 33 000 membres traînaient après un vote de grève de 95 % en juin.

La ministre des Finances, Selina Robinson, a déclaré après que le BCGEU a été invité à revenir à la table de négociation qu’elle espérait qu’un accord équitable puisse être conclu conformément au plan budgétaire du gouvernement.

TravailNégociations du secteur public