Le BCGEU interdit les heures supplémentaires à ses membres alors que les actions syndicales s’intensifient

Le BC General Employees Union demande à ses membres de refuser toutes les heures supplémentaires non urgentes, dans sa dernière escalade d’action professionnelle.

Dans une annonce du lundi 22 août, le syndicat représentant 33 000 travailleurs de la fonction publique a déclaré qu’il espérait souligner à quel point les lieux de travail manquent de personnel lorsque les employés ne travaillent pas au-delà de leurs heures normales.

« La fonction publique de la Colombie-Britannique dépend des heures supplémentaires de nos membres depuis bien trop longtemps et la résolution des problèmes systémiques derrière cette dépendance fait partie de ce que nous essayons de réaliser dans cette ronde de négociations », a déclaré Stephanie Smith, présidente du BCGEU et présidente de le comité de négociation de la fonction publique du syndicat, a déclaré.

D’autres problèmes systémiques sur lesquels le syndicat dit vouloir attirer l’attention sont le roulement élevé et les charges de travail excessives.

“… le recours aux heures supplémentaires est insoutenable et dangereux, entraînant l’épuisement professionnel, un risque accru pour la sécurité physique et psychologique des travailleurs et l’érosion des services sur lesquels les gens comptent”, indique le communiqué du BCGEU.

L’interdiction n’inclura pas les travaux d’urgence et ne s’appliquera pas aux employés du BC Wildfire Service pendant que la saison des feux de forêt se poursuit.

La dernière convention collective entre le BCGEU et l’Agence de la fonction publique a expiré le 1er avril. Les négociations pour un nouvel accord ont commencé en février, mais ont abouti à une impasse le 6 avril, conduisant 95 % des membres à voter pour une action syndicale le 22 juin.

L’interdiction des heures supplémentaires survient un peu plus d’une semaine après que le syndicat a commencé à agir, avec une série de grèves en cours dans les principaux entrepôts de distribution d’alcool à Delta, Kamloops, Richmond et Victoria. En conséquence, depuis le 19 août, les magasins d’alcool de la Colombie-Britannique appartenant au gouvernement ont reçu pour instruction de limiter la quantité d’alcool que les clients peuvent acheter.

Le BCGEU dit qu’il prévoit poursuivre ses actions jusqu’à ce que le gouvernement revienne à la table de négociation avec ce que le syndicat considère comme un accord équitable.

