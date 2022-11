Le BC Women’s Hospital aurait accepté une photocopie d’un chèque modifié comme seule pièce d’identité pour une fausse infirmière

Lorsqu’un fraudeur en série avec une longue histoire d’usurpation d’identité a postulé pour un emploi d’infirmière au BC Women’s Hospital, les administrateurs ont accepté une copie d’un chèque qui avait été modifié avec Wite-Out comme seule pièce d’identité, selon de nouveaux documents judiciaires.

Une pièce déposée la semaine dernière dans le cadre d’un projet de recours collectif contre la Provincial Health Services Authority (PHSA) affirme que Brigitte Cleroux n’était pas tenue de produire une pièce d’identité gouvernementale lorsqu’elle a postulé pour un emploi à l’hôpital de Vancouver en juin 2020.

“La défenderesse a accepté une photocopie d’un chèque personnel de Cleroux où elle avait effacé son nom en haut du chèque et écrit à la main le nom de Melanie Smith, comme confirmation de l’identité de Cleroux en tant que Melanie Smith”, lit-on dans un avis d’admission assermenté en Colombie-Britannique. Cour suprême le 24 novembre.

L’avis est un ensemble de faits allégués que la représentante de la demanderesse Miranda Massie a demandé à la PHSA d’admettre comme étant vrais.

Il poursuit en alléguant que personne à la PHSA n’a pris le temps de vérifier ou de vérifier les références que Cleroux avait énumérées dans son curriculum vitae falsifié.

Scott Stanley, l’avocat qui représente Massie, a déclaré à CBC que l’autorité sanitaire avait refusé d’admettre aucune des allégations contenues dans l’avis.

PHSA n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le recours collectif proposé par Massie allègue la négligence de la PHSA pour l’embauche de Cleroux et tient l’autorité sanitaire responsable des coups et blessures et de la violation de la vie privée.

Dans sa réponse à la réclamation initiale, la PHSA nie qu’elle aurait dû savoir que Cleroux n’était pas une infirmière qualifiée ou que sa tromperie aurait dû être découverte avec la diligence requise. Il indique que l’autorité sanitaire a également été victime de fraude et n’a autorisé aucun des crimes et inconduites présumés de Cleroux.

Antécédents criminels pour usurpation d’identité

Cleroux n’a jamais détenu de permis d’infirmière, mais au cours des deux dernières décennies, elle a été accusée ou reconnue coupable d’avoir prétendu être infirmière au Colorado, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle s’est également fait passer pour une enseignante en Alberta et au Québec.

En tout, le quinquagénaire de la région d’Ottawa a amassé au moins 67 condamnations criminelles à l’âge adulte.

Elle fait actuellement face à 17 accusations criminelles, y compris des allégations d’avoir agressé 10 patientes alors qu’elle se faisait passer pour une infirmière périopératoire au BC Women’s Hospital de juin 2020 à juin 2021.

Cléroux est actuellement incarcéré dans une prison de l’Ontario, où il purge une peine de sept ans pour s’être fait passer pour une infirmière dans deux cliniques d’Ottawa à l’été 2021.

Des patientes du BC Women’s Hospital ont affirmé avoir été blessées lorsque Cleroux leur a administré une intraveineuse. (Photographee.eu/Shutterstock)

Selon les documents de libération conditionnelle, Cleroux a utilisé plus de 20 pseudonymes pour commettre une fraude au cours des trois dernières décennies.

Lorsqu’elle a été embauchée au BC Women’s Hospital, Cleroux s’appelait Melanie Smith, le nom d’une vraie infirmière qui travaillait au Vancouver General Hospital mais qui était en congé de maternité à l’époque, selon l’avis d’admission.

Cleroux a également fourni un numéro d’enregistrement, mais lorsque les administrateurs de l’hôpital l’ont recherché auprès du College of Nurses and Midwives of BC, il est revenu comme appartenant à une autre infirmière autorisée, et non à Melanie Smith, indique l’avis.

Il poursuit en alléguant que moins d’un mois après avoir travaillé à l’hôpital, une autre infirmière avait fait part de ses inquiétudes “à propos de Cleroux qui déchargeait de manière dangereuse un patient avec de faibles niveaux d’oxygène”, et un anesthésiste s’était plaint qu’elle utilisait “une force inutile” sur un autre patient.

PHSA a déjà admis que Cleroux faisait l’objet de une longue liste de plaintes pendant son séjour à Vancouver, y compris une conduite « inappropriée » envers des collègues et a été brièvement suspendue sans salaire pendant une journée en décembre 2020.

“Mon intraveineuse n’était même pas dans mes veines”

Parallèlement à l’avis d’admission, un certain nombre de déclarations sous serment de patients ont été déposées la semaine dernière alléguant que la PHSA devrait être responsable du préjudice que Cleroux leur a causé.

Une femme a écrit dans son affidavit que Cleroux était responsable de placer une intraveineuse dans son bras pour fournir un analgésique pendant la chirurgie – un processus qui “était extrêmement douloureux et donnait l’impression qu’elle me poignardait avec un crayon pointu”.

La patiente poursuit en disant qu’elle souffrait également d’une “douleur extrême” tout au long de l’opération.

“Après l’opération, une infirmière post-opératoire m’a vérifié et m’a dit que mon intraveineuse n’était même pas dans mes veines ; elle était coincée dans mon muscle et ne faisait donc pas pénétrer efficacement l’analgésique dans mon système”, indique l’affidavit.

Une autre patiente, qui dit être pharmacienne, écrit dans son affidavit que Cléroux a ignoré ses inquiétudes concernant sa sensibilité aux opioïdes et lui a injecté une “énorme dose” de fentanyl qui a ralenti sa respiration à un rythme dangereusement bas.

“Elle n’arrêtait pas de me traiter de ‘léger'”, raconte la patiente.

L’affidavit d’une troisième femme dit que lorsque Cleroux a essayé de lui prélever du sang avant l’opération, Cleroux l’a piquée avec une aiguille à plusieurs reprises et “le sang gicleait partout, et c’était très douloureux et dérangeant”.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux et le procès n’a pas été approuvé en tant que recours collectif.

La prochaine comparution de Cleroux devant le tribunal provincial de Vancouver pour des accusations criminelles est prévue pour le 11 janvier.