Le BC Wildfire Service planifie déjà l’automne et la saison prochaine

Bien que la Colombie-Britannique ne soit pas encore prête pour cette saison des incendies de forêt, le directeur des opérations du BC Wildfire Service affirme que l’agence commence déjà à planifier à quoi pourraient ressembler l’automne et la prochaine saison.

Cliff Chapman a déclaré que l’organisation continuera à investir massivement dans la prévention et l’atténuation, mais que le rétablissement est également un élément important. Lors de la mise à jour provinciale sur les incendies de forêt jeudi (31 août), Chapman a ajouté qu’il voulait être clair sur le fait que la saison des incendies de forêt n’est pas encore terminée.

Au cours de cette mise à jour, le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a annoncé que l’état d’urgence provincial serait prolongé de deux semaines supplémentaires en raison des incendies de forêt et de l’aggravation potentielle de la sécheresse.

Alors que la moitié sud de la province avait reçu quelques pluies au cours de la semaine, le nord se préparait à des températures inhabituellement chaudes, associées à des vents violents.

Après sept jours de temps sec et de vents imminents, Chapman a déclaré que les prochaines 48 heures seraient cruciales.

«Je ne veux tout simplement pas perdre de vue le fait que le Nord ne connaît pas les mêmes conditions météorologiques que celles que nous connaissons actuellement dans le Sud.»

Mais en ce qui concerne les prochains mois, Chapman a déclaré que BCWS envisageait une « augmentation significative des brûlages culturels et dirigés, en essayant d’éliminer le combustible jusqu’à l’automne mais aussi pendant la transition vers le printemps 2024 ». Nous espérons que cela fournira une meilleure protection à la communauté, tout en utilisant le feu lorsque les équipes en auront plus de contrôle, contrairement aux conditions difficiles de juillet et août.

La reprise, quant à elle, comporte « deux volets », a noté Chapman.

« Il y a le rétablissement réel du territoire, les communautés qui doivent évidemment suivre leur processus de rétablissement avec l’impact dévastateur des incendies de forêt cette saison, ainsi que l’endroit où nous avons placé des gardes-machines dans et autour de tous ces incendies. »

Le BC Wildfire Service utilise de l’équipement lourd pour intervenir en cas d’incendies plus importants, ce qui peut faciliter la construction de lignes de contrôle. Cet équipement accélère la construction des gardes et le retrait du carburant.

Il a déclaré qu’il y avait environ 3 000 kilomètres de protection contre les machines de l’organisation.

« Nous devons réhabiliter ces terres, nous devons essayer de les rendre à nouveau entières dans certaines régions. Dans d’autres domaines, nous les laisserons comme freins stratégiques pour la saison prochaine et les années à venir.

Mais cette année a également présenté d’autres défis.

Deux pompiers forestiers sont morts alors qu’ils étaient en service dans la province. Devyn Gale, 19 ans, est décédé près de Revelstoke le 13 juillet, tandis que Zak Muise, 26 ans, est décédé le 28 juillet près de Fort St. John alors qu’il luttait contre le plus grand incendie de forêt de la province.

«Cette saison des incendies a été extrêmement difficile pour le public de la Colombie-Britannique, ainsi que pour le BC Wildfire Service en tant qu’organisation.»

En outre, des incendies de forêt dévastateurs ont eu lieu dans le sud de l’Okanagan, en particulier à Kelowna, à West Kelowna et dans la région de Shuswap, qui ont endommagé ou détruit plus de 300 propriétés au total.

Il y avait également des problèmes de communication dans les communautés ravagées par les incendies, ce qui, selon Chapman, aiderait également le BCWS à apprendre et à s’adapter pour les années à venir.

« Nous essayons de rechercher activement les opportunités de nous améliorer, de devenir plus forts en tant qu’agence afin de pouvoir continuer à croître et être prêts à faire face à ces incendies qui continuent de se présenter. »

Alors que les risques d’urgence liés au climat augmentent, il a déclaré que le service des incendies de forêt doit être « disposé à s’adapter, nous devons être prêts à évoluer, nous devons être prêts à apprendre des choses que nous vivons actuellement. »

La deuxième partie du rétablissement est basée sur l’humain.

« Nous veillerons à ce que nos gens soient pris en charge, à ce qu’ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour réintégrer leur emploi de base et à ce qu’ils soient disponibles et prêts pour d’éventuels déploiements vers d’autres risques dont cette province pourrait avoir besoin. nous pour.

Chapman a déclaré que c’est quelque chose sur lequel BCWS s’est concentré l’année dernière en essayant de construire une organisation qui « nous permet de fonctionner de manière plus holistique 12 mois par an ». Les équipes ont aidé à répondre à d’autres « dangers » au printemps et il soupçonne que ce sera le cas cet hiver.

Le ministre des Forêts, Bruce Ralston, a déclaré qu’à la fin de la saison des incendies de forêt, un examen interne aurait lieu, « étant donné que cette saison a été très, très difficile ».

« C’est un sujet qui sera scruté et réfléchi afin de mieux planifier les années à venir. »

Mais il a déclaré que la province, lors du cycle budgétaire de l’année dernière, avait « considérablement » augmenté le nombre d’employés à temps plein toute l’année pour aider à planifier et à développer des réponses à l’avenir.

Cela sera réexaminé lors du prochain cycle budgétaire « pour déterminer si cela a fonctionné comme nous le souhaitions ou si d’autres changements sont nécessaires ».

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023