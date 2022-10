Le BC Sports Hall of Fame organise une course virtuelle à la mémoire du coureur Greg Moore – Kelowna Capital News

Le BC Sports Hall Fame s’associe à la Greg Moore Foundation et à VRX Simulators pour créer un événement de course virtuel.

Aujourd’hui (3 octobre) à 13 h, le Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique célébrera le 25e anniversaire de la première victoire en CART du coureur de Maple Ridge Moore. Cela opposera les pilotes à domicile à ceux sur place dans un nouveau simulateur Greg Moore.

Le public à la maison peut regarder la course en direct sur Facebook Live. À travers cet événement, VRX vise à rendre hommage à l’héritage du coureur légendaire décédé de la Colombie-Britannique, Moore, a déclaré un communiqué de presse de la salle. Il espère également inspirer les futures générations de coureurs à participer et à apprécier le sport automobile dans un contexte à la fois traditionnel et virtuel.

La course est sur le jeu @iRacing avec des entraînements à partir de 12h et la course roulant à 13h

Le Hall of Fame dispose de 800 pieds carrés d’écrans interactifs qui célèbrent Moore, qui a été intronisé en 2000. Il dispose désormais d’un simulateur iRacing remanié, et certains des concurrents iRacing les plus rapides participeront à l’événement de lundi.

Moore est décédé dans un accident le 31 octobre 1999 à Fontana, en Californie. Le Marlboro 500 était le dernier événement de la saison et Moore, 24 ans, a été tué dans une violente collision où sa voiture en vol a heurté une barrière en béton. Il avait été une étoile montante de la série CART, avec 17 podiums en 72 courses, dont cinq victoires.

Les personnes intéressées peuvent regarder la course d’aujourd’hui en ligne, sur facebook et sur la page sont des instructions pour obtenir un abonnement iRacing et participer à la simulation spéciale à la mémoire de Moore.

