Le BC Children’s Hospital lance un programme de zoothérapie sur mesure pour le personnel soignant – Kelowna Capital News

Un professionnel de la santé du BC Children's Hospital est avec l'un des chiens de thérapie du nouveau programme de zoothérapie de l'hôpital pour le personnel de santé. (Photo : Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique).

Le BC Children’s Hospital de Vancouver a annoncé mercredi (24 août) un programme de zoothérapie pour ses travailleurs de la santé.

Le programme de zoothérapie vise à fournir au personnel hospitalier un environnement sain et paisible pendant leurs pauses et leurs événements de bien-être mensuels avec l’aide de l’Ambulance Saint-Jean et de BC Pets and Friends certifiés animaux de thérapie et bénévoles humains, selon la déclaration de l’hôpital.

La pandémie a mis à rude épreuve le système de santé et les professionnels de la santé qui travaillent en pédiatrie ont également ressenti ce stress. Le BC Children’s Hospital traite les enfants atteints de certaines des maladies et blessures les plus graves de la province.

Le personnel soignant de l’hôpital a relevé le défi au cours des deux dernières années et demie en continuant à fournir d’excellents soins, a déclaré le PDG de la BC Children’s Hospital Foundation, Malcolm Berry, dans un communiqué.

Le programme de zoothérapie a été spécialement conçu par PetSmart Charities of Canada pour répondre aux besoins des professionnels de la santé. Le programme espère aider à réduire le stress, mais aussi à stimuler l’énergie et l’estime de soi du personnel de santé, a déclaré un coordinateur du programme dans le communiqué de l’hôpital.

Parallèlement à l’annonce, les animaux de zoothérapie ont passé du temps avec le personnel de santé mercredi.

“Lorsque les chiens de zoothérapie me saluent pendant ma journée de travail, je sens immédiatement mes épaules se détendre et je ne peux m’empêcher de sourire”, a déclaré Kelsey McCormick, infirmière-ressource clinique du BC Children’s Hospital.

“Après avoir rendu visite aux chiens de thérapie, je me sens plus calme et plus équipé pour faire face aux tâches à accomplir. Je deviens plus patient, ma pensée devient plus claire et j’ai l’impression d’être un meilleur communicateur.

Il est important d’offrir des outils proactifs de soulagement du stress aux travailleurs de la santé, c’est pourquoi PetSmart Charities of Canada est ravi de travailler avec l’hôpital pour mettre en œuvre le programme, a déclaré la directrice des subventions, Kate Atema. Les animaux peuvent réduire la dépression, l’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale liés au travail, a ajouté Atema.

