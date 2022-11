Le BC Children’s Hospital active un débordement d’urgence au milieu d’une augmentation des maladies respiratoires

Le BC Children’s Hospital a activé le triage d’urgence pour gérer un volume croissant de patients souffrant de maladies respiratoires, y compris la grippe et le COVID-19, a confirmé le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique.

«Nous sommes confrontés à un nombre important de maladies respiratoires dans les salles d’urgence de la province, en particulier chez les enfants», a déclaré Adrian Dix mercredi.

Dix a déclaré que les centres d’urgence de toute la province, ayant anticipé une vague de maladies respiratoires accrues à l’automne, ont mis en place des centres d’opérations d’urgence à l’avance.

Le surplus est utilisé pour fournir des soins aux cas moins graves, a déclaré le ministre de la Santé.

“À l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, cela signifie que le personnel extraordinaire met en place des soins pour faciliter la tâche des personnes qui viennent pour des soins d’urgence”, a-t-il déclaré, notant que l’augmentation du volume aura probablement un impact sur les chirurgies programmées.

Au cours des dernières semaines, des parents ont fait part de leurs inquiétudes concernant les longs délais d’attente aux urgences de l’hôpital, certains disant à CBC News qu’ils ont attendu jusqu’à 11 heures avant qu’un médecin ne les voie.

Mercredi soir, les temps d’attente répertoriés en ligne ont été chronométrés dans environ six heures. CBC News a contacté l’hôpital et la Provincial Health Services Authority pour obtenir des commentaires.

Emily Gruenwoldt, présidente et chef de la direction de Santé des enfants Canada, affirme que la crise du jour au lendemain en pédiatrie dure depuis des décennies. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Augmentation des maladies respiratoires

Children’s Healthcare Canada, un groupe de leaders de la santé des enfants à l’échelle nationale, affirme que les centres de santé à travers le pays ont connu une “augmentation critique des admissions d’enfants et de la demande” ce mois-ci.

« La convergence des pénuries de personnel de santé, une saison des virus respiratoires particulièrement difficile, la COVID-19, l’augmentation des admissions en santé mentale et les arriérés de longue date pour les interventions chirurgicales, de développement de l’enfant et de diagnostic ont submergé les systèmes de soins de santé pour les enfants et les jeunes dans les hôpitaux et la communauté. -basés sur les paramètres », a-t-il déclaré dans un communiqué publié le 18 novembre.

Emily Gruenwoldt, présidente et chef de la direction de CHC, a déclaré que les virus se propagent rapidement à l’échelle nationale, avec des systèmes de santé surchargés mal équipés pour gérer l’afflux.

“Cette idée d’une crise du jour au lendemain en pédiatrie a en fait pris des décennies”, a-t-elle déclaré à CBC. Sur la côte.

« Notre système de soins de santé pour enfants d’un océan à l’autre est sous-dimensionné. Nous n’avons pas l’infrastructure physique pour répondre aux besoins des enfants à mesure qu’ils grandissent et se développent, mais nous n’avons pas non plus la main-d’œuvre hautement spécialisée qui s’occupe également de ces jeunes enfants.

“Nos enfants attendent maintenant plus longtemps pour des services de santé essentiels que bon nombre de nos adultes.”

L’organisation demande aux provinces et à Ottawa de convoquer une réunion des premiers ministres entre les premiers ministres, le premier ministre et l’infirmière en chef afin d’élaborer un plan pour faire face à la crise des soins de santé aux enfants.