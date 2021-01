Le très acclamé Film Bazaar, organisé par la National Development Corporation of India (NFDC), se tiendra du 16 au 20 janvier. Cette année, virtuellement. Reporté de son créneau habituel du 20 novembre en raison de Coronavirus pandémie, le bazar a été organisé avec le Festival international du film de l’Inde, qui devrait cependant être organisé sous une forme physique cette année. Le Festival débutera également le 16 janvier.

Le Bazar a choisi 21 projets pour le marché de la coproduction; de ces 17 sont originaires d’Asie du Sud (Inde, Bangladesh, Népal et Sri Lanka) et le reste de pays comme la Chine, la France et le Canada.

Des collaborations internationales verront des noms comme Onir (We Are, avec le Canada), Paromita Dhar (Last Time On Earth, avec la France) et Pradip Kurbah (The Elysian Field, avec la Chine).

Certains des habitués du bazar comme Anjali Menon (Ustad Hotel) et Haobam Paban Kumar (Lady Of The Lake) seront également vus cette année.

L’événement projettera également 195 films – 129 fonctionnalités incluses. Vingt d’entre eux porteront la mention «Film Bazaar Recommends».

Cinq projets ont été annoncés dans le Work-in-Progress Lab, qui a vu émerger des titres comme – Eeb Allay Ooo! et The Mountains (qui a été sélectionné pour la première à Sundance).