La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Le Bayern va remplacer le défenseur de Norwich Aarons

Le Bayern Munich a peut-être déjà obtenu la signature de 42,5 millions d’euros de l’arrière central du RB Leipzig Dayot Upamecano pour l’été, mais leur planification de transfert ne s’arrête pas là.



Le Daily Mail rapporte que les géants bavarois intensifient leur poursuite de l’arrière droit de Norwich City Max Aarons, qui peut être disponible pour environ 40 millions d’euros.

Le joueur de 21 ans est capable de nommer Manchester United et Barcelone parmi ses autres admirateurs, il est donc compréhensible que le Bayern veuille prendre une longueur d’avance, d’autant plus que Norwich semble prêt à sceller sa promotion en Premier League à la fin de la saison.

Des sources ont déclaré à ESPN en septembre que le Bayern tenait à l’arrière droit de l’USMNT Sergino Dest avant de rejoindre Barcelone depuis l’Ajax, alors que les deux clubs avaient également manifesté de l’intérêt pour Aarons.

En outre, le kicker affirme que le Bayern a conclu un accord pré-contrat qui verra l’arrière gauche Omar Richards, 23 ans, déménage à l’Allianz Arena depuis Reading une fois son contrat expiré cet été. Un contrat de quatre ans est sur la table pour l’ancien international anglais des moins de 21 ans, qui est sur le point de terminer son examen médical. Il assumera un rôle de remplaçant pour Alphonso Davies et libre Lucas Hernandez pour revenir à la position de défenseur central.

BLOG EN DIRECT

09h52 GMT: Tor-Kristian Karlsen nous dit ce que le Bayern Munich obtiendra Dayot Upamecano après avoir battu l’élite européenne pour signer le défenseur du RB Leipzig pour 42,5 millions d’euros.

Ce sont les attributs qui ont permis à Upamecano de se démarquer en tant que jeune joueur qui ont également consolidé son statut parmi les jeunes défenseurs d’élite européens: il est exceptionnellement rapide et puissant. Cette saison, il a enregistré la troisième vitesse de sprint la plus rapide de la Bundesliga (35,34 km / h), mais contrairement à la plupart des autres défenseurs centraux, il est non seulement rapide une fois qu’il démarre, il est aussi agile et rapide dans les virages (souvent le talon d’Achille de même les défenseurs jouant au plus haut niveau.) Les qualités physiques raffinées d’Upamecano ne s’arrêtent pas au rythme, cependant; il est vainqueur d’un impressionnant 70% de ses batailles aériennes, et il est efficacement assertif dans les défis un contre un défensivement. Le Français est également devenu plus à l’aise avec le ballon à ses pieds: alors qu’il était auparavant sujet à une négligence occasionnelle sous pression, il est maintenant assez confiant pour choisir des milieux de terrain en position centrale, souvent en trouvant des écarts étroits entre les adversaires venant en sens inverse.

09h15 GMT: Aston Villa Ezri Konsa n’a rejoint le club que depuis Brentford en 2019 pour 12 millions de livres sterling, mais attire déjà l’attention.

L’Athletic rapporte que le défenseur central de 23 ans est « l’une des options que Liverpool et Tottenham étudient alors qu’ils cherchent à renforcer leurs défenses lors du prochain mercato ».

08h30 GMT: Attaquant brésilien Alexandre Pato a montré sur les réseaux sociaux pourquoi il était destiné à jouer pour Orlando City après affichant un tatouage de lion sur sa main gauche.

Pato, 31 ans, a rejoint « The Lions » ce week-end en tant qu’agent libre. L’ancienne star de l’AC Milan et de Sao Paulo a exprimé son enthousiasme à l’idée de jouer aux côtés de l’attaquant d’Orlando City Benji Michel et s’est fait tatouer le lion en 2017 en l’honneur de sa mère, Rosali Rodrigues, qui adore l’animal.

Il écrivait à l’époque: «Un lion signifie beaucoup pour moi: depuis que je suis enfant, j’ai toujours entendu parler de la force du lion. Ma mère m’a toujours dit qu’elle aimait le lion, car il est le roi des animaux et a la force de me battre et de surmonter tout ce qu’il trouve. J’ai toujours rêvé d’être footballeur et savez-vous pourquoi je l’ai fait? Parce que quand je suis né, je suis né en jouant au football, mais quand j’avais 10 ans, tout pouvait ont pris fin lorsque j’ai eu un problème grave et que tout aurait pu se perdre. Mais il y avait ma mère et ma famille à proximité pour m’aider à m’en remettre. Quand j’avais 10 ans, j’ai subi une intervention chirurgicale pour bras et juste un an plus tard, quand j’avais 11 ans, il y aurait une opportunité pour moi de quitter la maison et de jouer au football. Savez-vous qui était là? Ma mère! «

jouer 1:48 Mark Ogden de l’ESPN FC se demande pourquoi Manchester City n’a peut-être pas besoin de Lionel Messi après tout.

PAPER TALK (par Danny Lewis)

Le PSG n’a pas abandonné Messi

Légende de Barcelone Lionel Messi a été au centre de nombreux titres ces derniers mois, le Paris Saint-Germain, l’Inter Miami, Manchester City et divers autres clubs étant liés à l’attaquant, son contrat expirant cet été.

Lorsque les rumeurs sur l’avenir de Messi ont commencé, Man City était le club le plus vanté pour faire venir le joueur de 33 ans, mais le PSG est également devenu une destination potentielle et L’Equipe affirme que l’international argentin rejoignant les champions de France gratuitement le transfert est toujours une possibilité.

Cependant, il est également souligné que cela « reste un défi très complexe » pour les Parisiens.

Pendant ce temps, City n’a pas renoncé à signer Messi cet été mais attendra jusqu’en mars ou avril avant de sonder la situation, ont déclaré diverses sources d’ESPN à Moises Llorens et Rodrigo Faez.

L’avenir de Messi pourrait dépendre de qui entrera en tant que nouveau président du Barca, l’élection étant prévue pour le 7 mars. Messi écoutera les plans du nouveau président, avec Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa les trois candidats, avant de décider de son prochaine étape.

Dos Santos lié à la Premier League?

Burnley espère signer Carlos Joaquim dos Santos de Benfica B, selon The Sun.

Le gardien de but, qui était sur le banc pour la victoire 6-0 de l’USMNT contre El Salvador en décembre, est aligné comme couverture pour Nick Pope.

Il est suggéré que le joueur de 20 ans souhaite rejoindre la Premier League, alors qu’il est certain qu’un permis de travail peut être réglé.

Dos Santos n’a pas encore joué pour la première équipe de Benfica, mais la star née à Philadelphie a suffisamment impressionné pour que les Clarets montrent un intérêt.

Tap-ins

– L’AC Milan se tourne vers Lens pour ses renforts défensifs cet été, rapporte Calciomercato. Le point de vente italien suggère qu’ils lorgnent Facundo Medina et Loic Bade, qui ont respectivement 21 et 20 ans. Une partie de cela vient avec des doutes sur la capacité de signer Fikayo Tomori, Chelsea aurait demandé 30 millions d’euros pour rendre son accord de prêt permanent.

– Tottenham Hotspur laissera le jeune Kazaiah Sterling partir en été, comme le rapporte Football Insider. Le joueur de 22 ans a maintenant eu quatre périodes de prêt loin des Spurs et n’a pas réussi à avoir un impact massif sur aucun d’entre eux, le dernier étant arrivé au deuxième niveau écossais Greenock Morton.