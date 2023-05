Le Bayern surclasse Dortmund au titre de Bundesliga dans le drame de la dernière journée

Le Bayern Munich a remporté le titre de Bundesliga pour une 11e saison consécutive après une dernière journée dramatique qui a vu Dortmund s’effondrer sous la pression et faire match nul à domicile contre Mayence.

Dortmund est entré dans le match final décisif de samedi avec deux points d’avance sur le Bayern, mais l’équipe d’Edin Terzic a été stupéfaite lors d’un match nul 2-2 après une première mi-temps désastreuse qui a vu Mayence prendre deux buts d’avance et l’attaquant Sebastian Haller manquer un penalty.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Pendant ce temps, le Bayern s’est rendu à Cologne et a pris les devants en 10 minutes grâce à un premier but de l’ailier Kingsley Coman.

Un penalty tardif du milieu de terrain de Cologne Dejan Ljubicic a semblé provoquer plus de drame tardif – le titre se dirigeant vers Dortmund tel qu’il était. Cependant, l’attaquant du Bayern Jamal Musiala a marqué à la 89e minute pour sceller une victoire mémorable 2-1.

Dortmund a marqué un égaliseur dans les arrêts de jeu grâce à Niklas Sule mais n’avait que quelques secondes pour chasser un vainqueur, le coup de sifflet final confirmant le 33e titre allemand de haut vol du Bayern.

Ce fut une campagne mouvementée pour le club allemand alors qu’il changeait de manager au cours de la saison, mais l’arrivée en mars de Thomas Tuchel a réussi à diriger le Bayern vers un autre triomphe en championnat alors qu’il poursuivait sa domination de dix ans.

Pour la seconde moitié de la campagne, il semblait de plus en plus que le règne de domination du club allait prendre fin.

Le Bayern s’est séparé du manager Julian Nagelsmann le 24 mars et l’a remplacé par Tuchel. À ce stade de la saison, le Bayern était enfermé dans un défi pour le titre avec Dortmund et RB Leipzig, et en Ligue des champions. Mais ils se sont retirés de la compétition européenne en quart de finale à Manchester City, laissant Tuchel se concentrer uniquement sur la ligue avec l’équipe quittant le DFB-Pokal en quart de finale à Fribourg.

Le Bayern a également subi une série de mésaventures hors terrain cette saison, notamment le gardien de longue date Manuel Neuer qui s’est cassé la jambe en skiant en décembre après la Coupe du monde, ainsi que les retombées du départ de l’entraîneur des gardiens Toni Tapalovic en janvier. En avril, la signature vedette Sadio Mane a été retirée pour un match après une altercation avec son coéquipier Leroy Sane après leur défaite au match aller contre City le 11 avril.

Sur le terrain, le Bayern a parfois eu du mal aussi. Lors de l’avant-dernier match de la saison, l’équipe de Tuchel a reçu un coup dur pour ses espoirs de titre lors d’une superbe défaite 3-1 à domicile contre le RB Leipzig, ce qui signifie que Dortmund entrerait dans la dernière journée avec un avantage de deux points.

Cependant, alors que Dortmund luttait sous la pression samedi, le Bayern a pu sceller le championnat dans les dernières minutes de la saison et maintenir sa domination sur le football allemand.