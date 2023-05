Le Bayern signera le duo de Chelsea Eriksson et Harder – sources

Le départ de Magdalena Eriksson et Pernille Harder de Chelsea sera un coup dur pour le club londonien. Photo de Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC

Le duo de Chelsea Magdalena Eriksson et Pernille Harder devraient rejoindre le Bayern Munich à la fin de la saison, ont déclaré des sources à ESPN.

L’arrière central Eriksson est à Chelsea depuis 2017 après avoir rejoint Linkoping, tandis que l’attaquant Harder s’est associé à l’équipe d’Emma Hayes en 2020 pour un contrat de trois ans pour ce qui aurait été des frais de transfert record du monde.

Les deux se sont imposés comme faisant partie intégrante de l’équipe de Chelsea qui a remporté les titres de Super League féminine 2020-21 et 2021-22 et les deux dernières FA Cups.

Mais avec leurs deux contrats en cours cet été, des sources ont déclaré à ESPN Eriksson et Harder ont accepté de déménager au Bayern. Le duo était également lié à un transfert au Real Madrid, mais le Bayern a remporté la course avec la nouvelle signalé pour la première fois par Amanda Zaza et Christina Paulos.

Les deux figureront en bonne place lors de la Coupe du monde de cet été, Eriksson pour la Suède et Harder pour le Danemark, et devraient ensuite passer en Frauen-Bundesliga avant la campagne 2023-24 où ils rejoindront Georgia Stanway, Lea Schuller, Giulia Gwinn. et Lina Magul.