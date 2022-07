Le Bayern signe la “meilleure cible” de Ligt de la Juventus

Berlin (AFP) – Le Bayern Munich a annoncé mardi la signature du défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt pour un contrat de cinq ans avec l’international néerlandais qui devrait devenir “un pilier” alors que les champions d’Allemagne se lancent dans l’ère post Robert Lewandowski.

« Matthijs de Ligt était une cible de choix pour nous. Avec des signatures comme celle-ci, les grands objectifs que nous avons sont réalisables. Le futur visage de notre équipe prend de plus en plus forme », a déclaré le président du Bayern, Herbert Heiner.

Des informations parues dans les médias allemands ont estimé le coût pour le Bayern de la sécurisation du défenseur central néerlandais à 70 millions d’euros plus 10 millions de bonus (82 millions de dollars au total).

Le Bayern utilisera le produit du transfert de l’attaquant polonais Lewandowski à Barcelone, estimé à plus de 45 millions d’euros, pour aider à financer le déménagement.

« Ce transfert est une brique importante du concept global que nous mettons progressivement en place. De Ligt devrait devenir un pilier du FC Bayern », a ajouté Hainer.

Son arrivée fait suite à celle de Sadio Mane de Liverpool en tant que Bayern.

De Ligt a rejoint l’académie de l’Ajax à neuf ans, faisant ses débuts pour le record des champions néerlandais à 17 ans.

Il est devenu leur plus jeune capitaine et en 2019, après 117 apparitions (13 buts) et le doublé en championnat et en coupe, il a rejoint la Juventus.

Aux côtés de Frenkie de Jong, Donny van de Beek et Hakim Ziyech, De Ligt a porté l’Ajax à quelques secondes de la finale de la Ligue des champions 2019.

Un but à la sixième minute du temps additionnel lors de cette demi-finale de 2019 a vu Tottenham réaliser ce rêve.

Son temps avec la Juve lui a valu plus d’argenterie, avec un titre de Serie A, une coupe d’Italie et une Super Coupe.

Sur la scène internationale, il était le plus jeune débutant des Pays-Bas depuis 1945 et a remporté 38 sélections pour son équipe nationale, marquant deux fois.

Il s’est dit conquis par l’argumentaire de vente du Bayern.

“J’ai ressenti dès le début la véritable appréciation de la direction sportive, de l’entraîneur et du conseil d’administration, ce qui m’a convaincu”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse publié par le club acheteur.

“En plus de cela, le FC Bayern est un club brillamment géré avec de grands objectifs. Je suis très heureux de faire désormais partie de l’histoire du FC Bayern.

Le directeur général du Bayern, Oliver Kahn, a suggéré que, aussi bon joueur que soit De Ligt, son personnage pourrait également s’avérer extrêmement bénéfique pour le Bayern.

“Matthijs de Ligt a impressionné au plus haut niveau international, non seulement par ses qualités techniques mais aussi en tant que personnage qui dirige toutes ses équipes”, a déclaré Kahn.

Il a ajouté : « À son jeune âge, il a déjà appris à prendre ses responsabilités. Une équipe forte ne nécessite pas seulement une attaque forte, et avec cette signature, nous élevons vraiment notre défense au plus haut niveau.