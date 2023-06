Le Bayern signe Konrad Laimer du RB Leipzig pour un transfert gratuit

Le Bayern Munich, champion de Bundesliga, a signé vendredi le milieu de terrain Konrad Laimer pour un transfert gratuit après l’expiration de son contrat avec le RB Leipzig.

L’Autrichien quitte Leipzig après six ans avec le club, où il a remporté la Coupe d’Allemagne à deux reprises, y compris lors de son dernier match pour l’équipe. Le joueur de 26 ans a signé un contrat avec le Bayern jusqu’en 2027.

« C’est un rêve devenu réalité pour moi. Le FC Bayern est l’un des plus grands clubs du monde », a déclaré Laimer dans un déclaration. « Je donnerai tout pour le club et les supporters. Le FC Bayern a toujours les objectifs les plus élevés, tout comme moi. Je suis au bon endroit ici. »

Laimer est la première signature du Bayern depuis que le club a licencié Oliver Kahn en tant que directeur général et Hasan Salihamidzic en tant que directeur sportif le mois dernier. Cependant, il a été largement rapporté que des arrangements pour signer Laimer avaient été pris bien avant le départ de Kahn et Salihamidzic.

Laimer a marqué contre le Bayern pour Leipzig lors d’une victoire 3-1 pour son ancien club le mois dernier, laissant le Bayern à la deuxième place derrière le Borussia Dortmund au classement avant la dernière journée de rencontres. Cependant, le Bayern a battu Cologne pour remporter le titre à la différence de buts après que Dortmund ait fait match nul avec Mayence.