Le Bayern se tourne vers un visage familier comme option de défense d’urgence

L’ancien défenseur du Bayern Munich, Jérôme Boateng, est sur le point de signer un contrat d’agent libre pour revenir au club.

Après avoir perdu Matthijs de Ligt sur blessure, les géants allemands sont vulnérables à l’arrière et pourraient avoir besoin de renforts défensifs supplémentaires. Il y avait un vide notable au milieu de la semaine sans lui, Dayot Upamecano et Kim Min-jae.

Sans autre option, Thomas Tuchel a titularisé Konrad Laimer et Leon Goretzka au milieu de la défense pour la Coupe DFB. De plus, le problème musculaire de Tarek Buchmann devrait l’empêcher de jouer pendant un certain temps. Cela suggère que Tuchel aurait peu de jeunes défenseurs prometteurs parmi lesquels choisir pour le noyau de sa défense.

Boateng signe pour remplacer De Ligt, blessé

Comme si les choses n’étaient pas déjà assez graves, le club bavarois a vendu Benjamin Pavard à l’Inter dans les derniers jours de la saison estivale des transferts. Ils ont tenté de remplacer le Français en signant Trevoh Chalobah de Chelsea et Armel Bella-Kotchap de Southampton, mais sans succès.

Après avoir pris conscience de la nécessité de renforcer son effectif dans ce domaine, le Bayern a choisi de procéder à une arrivée inattendue en milieu de saison. Les rapports indiquent que les géants bavarois sont sur le point de signer à nouveau Jérôme Boateng.

Après son départ de Lyon cet été, le défenseur allemand est désormais sans club. Le vétéran de 35 ans ayant déjà passé plusieurs examens médicaux, son contrat devrait être finalisé rapidement.

Boateng s’entraîne déjà avec le Bayern

Bien que les détails de son contrat restent inconnus, le joueur de 35 ans a commencé à s’entraîner avec la première équipe. L’équipe a déclaré sur son site Internet que Boateng faisait « partie des personnes impliquées » dans l’entraînement de dimanche et que le défenseur « continuera à s’entraîner dans les prochains jours ».

Apparemment, Boateng n’est qu’une option provisoire pour Die Roten en défense centrale, selon . La question de savoir si l’ancien international allemand signera un contrat en janvier ou à la fin de la saison reste en suspens.

En raison de ses contributions significatives au succès continu des Bavarois au cours de la dernière décennie, Boateng restera dans l’histoire du club comme l’un des meilleurs joueurs du club. Il a passé une décennie à l’Allianz Arena, période au cours de laquelle l’équipe a remporté deux Ligues des champions et neuf championnats de Bundesliga.

