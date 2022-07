Le Bayern réitère le prix minimum demandé pour ouvrir les pourparlers de Lewandowski avec Barcelone

Les champions de Bundesliga, le Bayern Munich, ont réitéré ce week-end leurs demandes pour Robert Lewandowski, au milieu de la poursuite en cours par Barcelone du tueur à gages prolifique.

Les liens entre l’international polonais Lewandowski et le Barça sont bien sûr endémiques depuis plusieurs mois maintenant.

Cela vient du fait que le joueur de 33 ans a rendu public son désir de chercher de nouveaux pâturages cet été, après un passage prolifique en Allemagne avec le Bayern Munich.

Lewandowski: «Mon époque au Bayern est terminée. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club” 🚨 #FCBayern

“Le Bayern est un club sérieux et je crois qu’ils ne me garderont pas, je ne veux plus y jouer. Un transfert est la meilleure solution. J’espère qu’ils ne m’arrêteront pas ». pic.twitter.com/ieO3q0tEBO

— Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 30 mai 2022