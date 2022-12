Le Bayern prépare une décision pour Frenkie de Jong

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Bayern regarde De Jong

Le Bayern Munich surveille de près la star néerlandaise Frenkie de Jongrévèle sport.

Le milieu de terrain de Barcelone était lié à un départ du club cet été mais, malgré ses intentions de remplir son contrat jusqu’en 2026 au Camp Nou, il est rapporté que l’équipe de LaLiga tente toujours de le persuader de baisser son salaire.

Cela a alerté les champions de Bundesliga sur l’évolution de sa situation. Bien qu’ils n’aient pas pu faire bouger De Jong après avoir acquis Matthijs de Ligt pour 68 millions de livres sterling de la Juventus en juillet, il y a maintenant de l’espoir qu’une approche pour le joueur de 25 ans soit possible.

Il est entendu que l’équipe de Julian Nagelsmann pense que Barcelone sera obligée de se séparer de lui s’ils n’ont pas conclu un nouvel accord contractuel d’ici la fin de la saison, le Bayern étant optimiste qu’il serait prêt à passer à l’Allianz Arena.

De Jong est resté une partie importante de l’équipe de Xavi Hernandez cette saison, faisant 20 apparitions dans toutes les compétitions.

– La course pour Sergej Milinkovic-Savic se réchauffe avec Arsenal intéressé à le débarquer, selon Relevo. Il a récemment été lié à un transfert à la Juventus, mais il semble qu’ils seront désormais défiés par les Gunners, qui cherchent à ajouter des renforts en janvier. Milinkovic-Savic, 27 ans, a maintenu une forme impressionnante cette saison, ayant contribué à 10 buts en 14 matches de Serie A.

– RB Leipzig espère parvenir à un accord sur un nouveau contrat avec Dani Olmo, Ekrem Konour rapports. L’attaquant de 24 ans était sur le radar de Barcelone cet été, et il est rapporté que l’équipe de Bundesliga est prête à autoriser Olmo à partir si elle ne peut pas le signer pour une prolongation d’ici la fin de la saison.

– N’Golo Kanté est surveillé par Barcelone, rapporte Mundo Deportivo. L’équipe de LaLiga tient à poursuivre sa tendance à acquérir des joueurs sur des transferts gratuits, et avec le milieu de terrain de Chelsea, 31 ans, qui n’a pas encore signé de nouveaux mandats à Stamford Bridge, il pourrait être approché par le Blaugrana en janvier en prévision d’un éventuel accord précontractuel. La Real Sociedad Martin Zubimendi reste également sur leur radar, alors que le Barça continue de chercher un futur successeur pour Sergio Busquets.

– La Juventus veut garder la main Adrien Rabiot au-delà de la fin de la saison, mais ils sont prêts à le décharger en janvier s’il semble peu probable qu’il accepte un nouveau contrat, écrit Calciomercato. L’international français de 27 ans a été en meilleure forme cette saison et semble profiter de son football avec le Bianconeriforçant un demi-tour sur les plans précédents de se séparer de lui l’été dernier.

– João Félix n’est pas une cible de transfert pour le Paris Saint-Germain, comprend Le10Sport. La star de l’Atletico Madrid, âgée de 23 ans, a été fortement liée à une sortie de la Liga récemment, mais la dernière en date indique qu’il est peu probable qu’il se retrouve au Parc des Princes. Un certain nombre de clubs de Premier League seraient intéressés par sa signature.