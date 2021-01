Avant son commentaire en direct sur Bayern vs Fribourg dimanche pour le flux mondial de la Bundesliga et sur ESPN + (9 h 30 HE aux États-Unis), Derek Rae dit que les Bavarois souffrent d’une crise défensive et font face à des adversaires extrêmement dangereux. La sortie du DFB Pokal mercredi au côté de deuxième rang, Holstein Kiel, n’a fait qu’exacerber leurs malheurs à l’arrière. Voici ce qu’il faut surveiller avant le choc de dimanche.

La sonnette d’alarme retentit au siège de la Sabener Strasse du Bayern Munich. Certes, vous trouverez peut-être une chose étrange à dire sur le meilleur club du monde, sur la preuve de leur saison stellaire de triples en 2020, et sur les leaders de la Bundesliga (par deux points) après 15 jours de match.

Pourtant, les arguments en faveur de la défense du Bayern deviennent de plus en plus vacillants chaque semaine. Beaucoup avait été fait de la Rekordmeister concédant le premier but en huit affaires consécutives de Bundesliga. Maintenant, pour être honnête, ces premières secousses du système n’ont servi qu’à inciter l’équipe de Hansi Flick à l’action, car elles ont fini par gagner cinq fois sur ces positions perdantes et attirer les trois autres.

Cependant, l’effondrement 3-2 de vendredi dernier au Borussia Mönchengladbach a brossé un tableau différent et plus préoccupant en ce qui concerne la mâchoire de verre du Bayern. Qu’ils ont établi une confortable avance de 2-0 avant de le jeter, dans le Niederrhein nuit, et perdre le match, a révélé des lacunes supplémentaires.

Le marathon DFB-Pokal en milieu de semaine au Holstein Kiel de deuxième niveau, au cours duquel les visiteurs ont été emmenés en prolongation puis éliminés aux tirs au but, était une source supplémentaire d’inquiétude parmi les fans du Bayern. C’était la première fois depuis 2004 qu’une équipe non-Bundesliga les éliminait de la compétition de la Coupe d’Allemagne.

Pour être franc, Flick arrive rapidement au stade de ne pouvoir faire confiance à aucune de ses quatre options. Contre Gladbach, les erreurs les plus graves ont été commises par Niklas Sule, qui a eu le genre de nuit dont il voudra rapidement faire l’aérographe de l’histoire. Sule a été laissé debout et regardait même revenir aux deux premiers buts par le Fohlenelf, révélant un jeu positionnel suspect, avant de céder le ballon à bon marché à Jonas Hofmann, qui a préparé Florian Neuhaus pour le vainqueur de Gladbach.

Ironiquement, Sule était devenu remplaçant à la mi-temps lors de la précédente victoire 5-2 contre Mayence pour consolider les choses; il a même contribué cette nuit-là sur le front des scores. Mais c’est le problème du Bayern en un mot. Chaque semaine, semble-t-il, quelqu’un à l’arrière fait un cauchemar, forçant les autres plus haut sur le terrain à aller au-delà.

À un certain moment, il est impossible de dissimuler une négligence défensive. La vérité est qu’aucun joueur du Bayern n’est irréprochable, sauf peut-être Lucas Hernandez, qui méritait d’être réintégré à Kiel uniquement parce qu’il a été utilisé avec parcimonie depuis qu’il a été blessé lors du match nul 1-1 contre le Werder Brême fin novembre.

Ce serait une surprise si Hernandez, combattant comme les défenseurs, ne se déploie pas dès le départ dimanche contre le SC Fribourg. Bien sûr, jouer à travers une pandémie a ses défis considérables, mais la vérité est que Sule, Jerome Boateng et David Alaba n’ont pas les saisons attendues d’eux car les adversaires ont à maintes reprises exploité la ligne haute privilégiée avec des passes rapides et efficaces pétillantes dans le milieu. Holstein Kiel a fait exactement cela pour le but de Fin Bartels qui l’a égalisé à 1-1 mercredi.

Ensuite, nous arrivons aux positions d’arrière latéral gênantes. L’arrière droit en particulier représente un dilemme pour le Bayern. Benjamin Pavard n’a tout simplement jamais retrouvé ses marques dans une saison criblée d’erreurs de base et d’une tendance à être dépassé par les adversaires. De plus, Flick n’a eu aucune production offensive de la part du Français, ce qui est inacceptable pour une équipe comme le Bayern qui s’y attend.

Quand ils ont signé Bouna Sarr de Marseille, l’idée était qu’un joueur aussi expérimenté servirait de back-up utile à Pavard, mais cela n’a pas fonctionné. Sarr a fait trois départs de championnat décevants, tandis que l’international américain Chris Richards est potentiellement une option bien qu’il soit plus un défenseur central qu’un arrière.

Contre Mayence, premier adversaire du Bayern en 2021, Pavard en difficulté a été retiré à la mi-temps et Flick a habilement déplacé Joshua Kimmich du milieu de terrain central à l’arrière droit avec beaucoup d’effet. Cela a grandement contribué à la riposte du Bayern après un déficit de deux buts – on peut affirmer fermement qu’à court terme, il serait préférable que Kimmich soit l’arrière droit, où il peut fournir savoir-faire, confiance et attaquer le buzz.

La situation est à peine meilleure sur le côté gauche. Alphonso Davies méritait tous les éloges pour son superbe jeu bandant au premier semestre de 2020, mais comme Pavard, il est terriblement hors de forme. Rappelez-vous: le jeune Canadien a débuté la saison en perdant sa place au profit du polyvalent Hernandez puis était à peine revenu sur le côté avant de subir une blessure à la cheville.

Le Bayern Munich abandonne trop de buts et cela pourrait leur coûter des trophées. Getty Images

Dieu merci pour Manuel Neuer derrière tous! À maintes reprises, tout au long de cette période de faute professionnelle défensive, Neuer a démontré pourquoi il avait été nommé meilleur gardien de but du monde à la fin de l’année dernière. Que Neuer ait disputé 10 matches de Bundesliga sans une feuille blanche, la plus longue de sa carrière, n’est pas de sa faute.

Lorsque vous avez un talon d’Achille prononcé à l’arrière, la dernière chose que vous voulez faire est de faire face à l’équipe en forme en Bundesliga. Mais Fribourg entrera dans l’Allianz Arena porté par un club record cinq successifs Oberhaus gagne. Ils sont une étude en contraste avec les Bavarois, leur défense avare n’ayant concédé que deux buts dans cette course fabuleuse et surprenante.

Le club a misérablement commencé la saison, récoltant seulement six points en huit matchs. Leur défaite 3-1 contre Mayence a obligé l’entraîneur rusé et bien-aimé Christian Streich, qui a changé de formation (de 4-4-2 à 3-4-3), ancré par Keven Schlotterbeck. Depuis lors, Fribourg vole et Flick et son personnel en arrière-plan ne perdront pas de vue qu’ils sont les maîtres de l’efficacité. Donnez-leur un pouce et ils prendront un mile.

Vincenzo Grifo, opérant à gauche de l’attaque, connaît la meilleure saison de sa carrière, il sera donc intéressant de voir à qui revient la lourde tâche de le faire taire dans ce créneau d’arrière droit très discuté pour le Bayern. Laufleistung (« running performance ») est garanti avec Freiburg. Ils sont fiers de couvrir le terrain avec les meilleurs d’entre eux. Baptiste Santamaria, leur signature record de 10 millions d’euros d’Angers, incarne cet esprit et est rapidement devenu l’un des favoris de Streich.

L’autre joueur de Fribourg qui attire vraiment mon attention est l’attaquant de 22 ans Ermedin Demirovic – pas parce qu’il est un buteur prolifique, bien qu’il ait fourni l’ouverture de la tête lors de la raclée 5-0 de la semaine dernière contre le FC Cologne. Avec Demirovic, c’est plus son éthique de travail et son intelligence de jeu qui ressortent. C’est le classique de Fribourg.

Après avoir chuté à Kiel, ce qui signifie qu’il n’y a pas de répétition du triple de la saison dernière, quelle est la prochaine étape pour le Bayern? Ayant déjà inscrit 24 buts – le plus après 15 matches depuis la saison 1981-82 – le Bayern fait-il face à un autre cauchemar dimanche? Le temps nous le dira.