Le Bayern Munich a nommé Julian Nagelsmann comme prochain manager, après avoir conclu un accord de compensation avec RB Leipzig.

Nagelsmann, 33 ans, est considéré comme l’un des meilleurs jeunes managers du jeu et a signé un accord avec les champions de Bundesliga jusqu’en 2026. Le Bayern a versé une compensation à Leipzig, dont des sources ont déclaré à ESPN qu’il s’agissait d’une rémunération record pour un manager, éclipsant le Chelsea a payé 15 millions d’euros à Porto pour Andre Villas-Boas en 2011.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Diffusez les matchs de Bundesliga en direct sur ESPN + aux États-Unis

Nagelsmann est sur le point de remplacer Hansi Flick, qui a demandé au Bayern de le libérer de son contrat deux ans avant sa date d’expiration plus tôt dans le mois à la suite d’une rupture avec le dirigeant sportif Hasan Salihamidzic sur la stratégie et la philosophie de transfert des champions de Bundesliga.

« Le FC Bayern a nommé Julian Nagelsmann comme nouvel entraîneur-chef », a Déclaration du Bayern lis. « Le Bavarois de 33 ans déménagera à Munich du RB Leipzig le 1er juillet 2021 avant la nouvelle saison, signant un contrat de cinq ans avec les champions du record d’Allemagne jusqu’au 30 juin 2026. »

En quittant Leipzig, Nagelsmann a écrit dans une déclaration: « Je quitterai le RB Leipzig le cœur lourd. J’ai pu entraîner une équipe spéciale ici dans un club avec d’énormes opportunités et les meilleures conditions possibles pour travailler.

« Tout le monde ici, y compris le personnel qui travaille aux côtés de l’équipe, a veillé à ce que nous écrivions beaucoup d’histoires pour les livres d’histoire du club et continuons à le faire pour le moment. J’en suis vraiment fier. »

Flick a été nommé manager du Bayern en novembre 2019 à la suite du limogeage de Niko Kovac et a dirigé le club un triplé en Ligue des champions, en Bundesliga et DFB-Pokal. Il est également devenu le deuxième entraîneur à remporter six trophées en une seule année civile, en ajoutant la Super Coupe d’Allemagne, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Il pourrait maintenant reprendre le poste d’Allemagne avec l’entraîneur de l’équipe nationale Joachim Low, quittant son poste après le championnat d’Europe cet été.

Vendredi, des sources proches de Nagelsmann ont déclaré à ESPN que l’entraîneur était également ouvert aux offres de la Premier League où Tottenham cherchait un remplaçant à Jose Mourinho. Cependant, avec l’offre du Bayern sur la table, Nagelsmann a accepté de reprendre son troisième club de Bundesliga.

Nagelsmann a rejoint Leipzig en provenance du TSG Hoffenheim en 2019 et les a conduits en demi-finale de la Ligue des champions lors de sa première année à la tête.

Leipzig accueillera le Werder Brême en demi-finale du DFB-Pokal vendredi alors que Nagelsmann cherche à guider le club vers son premier trophée majeur. Le vainqueur rencontrera probablement le Borussia Dortmund, qui affrontera la formation de deuxième rang Holstein Kiel, en finale.

L’entraîneur américain Jesse Marsch est l’un des favoris pour remplacer Nagelsmann à Leipzig alors qu’il gère une autre franchise Red Bull au FC Salzburg.

Pendant ce temps, Leipzig a confirmé lundi que le contrat avec le directeur sportif Markus Krosche avait été résilié un an avant son expiration.

Le joueur de 40 ans était au club depuis deux ans et aurait quitté Leipzig pour quelques mois. Il a été lié à l’Eintracht Francfort, qui recherche un nouveau dirigeant sportif après la décision de Fredi Bobic de retrouver sa famille basée dans la capitale et de rejoindre Hertha Berlin.

Avec le départ de Nagelsmann de Leipzig au Bayern, cinq des sept meilleurs clubs de Bundesliga – Bayern, Leipzig, Wolfsburg, Francfort, Dortmund, Bayer Leverkusen et Borussia Monchengladbach – auront un nouvel homme dans l’abri pour la saison 2021-22.