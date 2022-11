Le Bayern Munich travaille sur un accord pour l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane

Bayern Munich (s’ouvre dans un nouvel onglet) veulent un attaquant de classe mondiale pour combler le vide laissé par Robert Lewandowski et ont jeté leur dévolu sur Harry Kane.

Selon Florian Plettenberg (s’ouvre dans un nouvel onglet) de Sky Sports Allemagnele Bayern étudie la possibilité d’amener Kane en Bundesliga dans le cadre d’un accord qui pourrait coûter jusqu’à 100 millions d’euros.

Tottenham Hotspur (s’ouvre dans un nouvel onglet) serait désespéré de garder leur homme vedette après avoir réussi à repousser l’intérêt de Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’été dernier.

Kane a admis son désir de quitter le club afin de pouvoir remporter des honneurs majeurs avant de réaffirmer son engagement envers les Spurs tard dans la fenêtre de transfert.

Mais il ne lui reste plus que 18 mois sur son contrat actuel et pourrait être tenté par la garantie virtuelle de buts et de trophées offerts au Bayern.

Ils ont remporté les 10 derniers titres de Bundesliga, souvent avec une marge considérable, tout en créant une multitude d’occasions pour leur avant-centre.

Lewandowski a marqué en moyenne près de 30 buts en championnat par saison au cours de ses huit années en Bavière avant de rejoindre Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour 45 millions d’euros.

Kane se soutiendrait pour être tout aussi prolifique dans une équipe qui revendique les talents créatifs de Serge Gnabry, Leroy Sane, Sadio Mane et Jamal Musiala, entre autres.

On pense que le joueur de 29 ans se sent installé à Tottenham et optimiste quant à l’avenir si Antonio Conte reste aux commandes.

La nomination de Conte en novembre dernier a démontré l’ambition du club et l’a aidé à se qualifier pour la Ligue des champions devant son féroce rival Arsenal. (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Malgré les inquiétudes concernant leur style de jeu et leur habitude de faire des débuts de match lents, les Spurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale et quatrième de la Premier League.

Pour l’instant, Kane se concentre sur la Coupe du monde après avoir mené l’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) à un dernier affrontement en 16 avec le Sénégal (s’ouvre dans un nouvel onglet) après avoir dominé leur groupe.

Il n’a pas encore marqué dans le tournoi mais a déjà récolté trois passes décisives pour l’équipe de Gareth Southgate, qui est l’un des favoris pour remporter le trophée.