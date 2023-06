Le Bayern Munich tente de détourner le transfert de Manchester United pour Mason Mount

Le Bayern Munich intensifie son intérêt pour Mason Mount et tente de capitaliser sur la lutte de Manchester United pour convenir d’une redevance avec Chelsea pour le milieu de terrain.

United a vu trois offres rejetées pour Mount, qui a encore un an sur son contrat, et réfléchit à l’opportunité de se retirer des négociations. Ils pensent que l’évaluation de 65 millions de livres sterling du joueur de 24 ans par Chelsea est trop élevée et sont prêts à regarder d’autres cibles au milieu de terrain, avec Moisés Caicedo de Brighton en haut de la liste de souhaits d’Erik ten Hag.

Le refus de Chelsea d’accepter la dernière offre de United de 50 millions de livres sterling plus 5 millions de livres supplémentaires a ouvert la porte à d’autres clubs pour participer aux enchères. Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayern, a entraîné Mount à Chelsea et est un grand admirateur de ses talents. Mount a joué l’un des meilleurs football de sa carrière sous Tuchel et le Bayern tente de détourner le mouvement de United pour le milieu de terrain anglais. Il est possible que Chelsea accepte des frais inférieurs d’un club étranger.

Il reste à voir si Mount serait prêt à quitter l’Angleterre, bien que la possibilité de jouer pour les champions d’Allemagne retiendrait un attrait évident. Le Bayern se reconstruit après avoir déçu en Ligue des champions la saison dernière et cherche à soutenir Tuchel. Ils risquent de manquer un autre des anciens joueurs de Tuchel, Kai Havertz, qui se dirige vers Arsenal.

Chelsea a initialement fixé un prix demandé de 70 millions de livres sterling plus des ajouts pour Mount, mais United a jugé cette demande irréaliste étant donné que le contrat du joueur est en train de s’épuiser. United a noté que Chelsea vendait le milieu de terrain croate Mateo Kovacic à Manchester City pour 25 millions de livres sterling plus 5 millions de livres supplémentaires. Kovacic a cinq ans de plus que Mount.

La troisième offre de United a été satisfaite par une contre-offre de Chelsea, qui a suggéré des frais de 58 millions de livres sterling plus 7 millions de livres sterling de modules complémentaires. Des sources ont suggéré que United chercherait à se rencontrer quelque part au milieu. S’ils s’éloignent, cela augmenterait la perspective que Mount quitte Chelsea avec un transfert gratuit l’été prochain.

Mount, qui a également été visé par Arsenal et Liverpool, a indiqué qu’il ne souhaitait pas signer de prolongation et qu’il pourra signer un pré-contrat avec un club étranger à partir de janvier.

United pourrait rivaliser avec Chelsea pour Caicedo, qui sera autorisé à quitter Brighton au juste prix cet été. Chelsea est en pourparlers avec Brighton au sujet du milieu de terrain équatorien de 21 ans.