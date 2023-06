Le Bayern Munich tente de détourner l’accord de Mason Mount avec United

Le Bayern Munich a intensifié son intérêt pour le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount alors que Manchester United a du mal à convenir d’une redevance pour le joueur.

United a vu trois offres rejetées pour le joueur de 24 ans, qui n’a plus qu’un an dans son contrat à Stamford Bridge.

Négociations prolongées

Les Red Devils pourraient abandonner les négociations car ils pensent que la valorisation de 65 millions de livres sterling de Chelsea pour Mount est trop élevée. Chelsea a récemment rejeté les 50 millions de livres sterling plus 5 millions de livres sterling de United.

La troisième offre de United a également été accueillie par une contre-offre de Chelsea, qui a exigé 58 millions de livres sterling plus 7 millions de livres sterling d’addons. Pourtant, l’équipe d’Eric ten Hag pense que les demandes sont irréalistes, étant donné que le joueur n’a plus qu’un an dans son contrat.

Les deux parties étant dans l’impasse sur l’accord, cela aurait ouvert la porte à d’autres clubs pour entrer dans la mêlée pour le joueur et le Guardian a maintenant signalé que le Bayern pourrait détourner l’accord.

On pense que le manager du Bayern, Thomas Tuchel, est un grand admirateur de Mount qui s’est épanoui pendant son règne à Londres.

Mount a enduré une campagne difficile depuis que Thomas a été licencié et est tombé dans l’ordre hiérarchique pour une place de onze de départ et quittera sûrement le club dans la fenêtre de transfert d’été.

Chelsea pourrait préférer déménager à l’étranger

De plus, Chelsea pourrait également réduire son prix demandé pour l’Anglais car ils préfèrent que le milieu de terrain rejoigne un club étranger plutôt que leurs concurrents directs.

Il sera intéressant de voir si Mount part pour l’Allemagne ou préfère rester dans son pays d’origine. Déménager sur un sol étranger a toujours été délicat pour les joueurs anglais car ils ont eu du mal à s’adapter aux conditions.

Le Bayern cherche également à renforcer son équipe pour la saison prochaine après une course décevante en Ligue des champions la saison dernière. Les champions allemands doivent trier leurs options d’attaque à l’avant, et Mount pourrait être considéré comme un candidat idéal pour le système de Tuchel en Bavière.

