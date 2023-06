Le Bayern Munich signe Raphael Guerreiro sur un transfert gratuit de Rivals Borussia Dortmund

Le Bayern Munich a signé l’arrière gauche portugais Raphael Guerreiro lors d’un transfert gratuit vendredi du rival de Bundesliga, le Borussia Dortmund.

Guerreiro signe un contrat de trois ans après l’expiration de son contrat à Dortmund à la fin du mois. Il concourra probablement pour la place d’arrière gauche de départ avec Alphonso Davies, mais il peut également jouer à gauche du milieu de terrain et a également été utilisé comme milieu de terrain central par Dortmund cette saison avec un certain succès.

« Lorsque l’appel est venu du FC Bayern, j’ai pris ma décision rapidement », a déclaré Guerreiro dans un communiqué du Bayern.

« C’est un honneur pour moi de pouvoir jouer pour ce grand club, et j’estime également (l’entraîneur du Bayern) Thomas Tuchel pour notre temps ensemble à Dortmund (en 2016-17). Je suis un joueur qui veut toujours le ballon – il s’agit de contrôler le jeu et je veux créer des occasions. »

Le Bayern a devancé Dortmund pour le titre allemand à la différence de buts dans la course au titre la plus proche depuis des années. Guerreiro, qui a passé sept ans à Dortmund, devient le premier joueur à rejoindre le Bayern depuis Dortmund depuis le défenseur Mats Hummels en 2016. Il est revenu à Dortmund trois ans plus tard.

Guerreiro est la deuxième signature du Bayern hors saison après le milieu de terrain de Leipzig Konrad Laimer, également en transfert gratuit.

Guerreiro a fait 64 apparitions pour le Portugal, remportant le Championnat d’Europe en 2016, et a disputé quatre des cinq matchs de son pays lors de la Coupe du monde de l’année dernière.

Jeudi également, Wolfsburg a recruté l’ailier tchèque Vaclav Cerny du FC Twente après avoir marqué 13 buts et délivré 11 passes décisives en championnat néerlandais cette saison. Cerny, 25 ans, se joint à un contrat de quatre ans.

