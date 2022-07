Le Bayern Munich signe Mathys Tel de Rennes pour des frais déclarés de 30,6 millions de dollars

Le Bayern Munich a signé mardi l’adolescent français Mathys Tel de Rennes pour un montant pouvant atteindre 30 millions d’euros (30,6 millions de dollars).

Tel, 17 ans, qui joue en tant qu’attaquant, avait un contrat avec Rennes jusqu’en 2024.

Le Bayern n’a pas précisé la durée du contrat ni divulgué les frais de transfert. Le magazine Kicker a rapporté que le club allemand payait 15 millions d’euros (15,3 millions de dollars) à l’avance, le reste étant conditionné aux apparitions et aux réalisations.

“C’est un très jeune joueur talentueux, il peut jouer à plusieurs postes, avant-centre, ailier. Il est très rapide, fort, avec tout son corps, bon pour défendre le ballon … aussi de bonnes courses en profondeur », a déclaré l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann lors de la tournée américaine de l’équipe la semaine dernière. “J’espère qu’il sera à l’aise avec ce groupe dès que possible. Il peut marquer des buts.

Nagelsmann a déclaré que Tel n’était pas un remplaçant direct du meilleur buteur de Bundesliga, Robert Lewandowski, parti pour Barcelone pendant l’intersaison.

“Il n’est pas un tête-à-tête pour Lewy”, a déclaré Nagelsmann. “Je pense que c’est normal quand on parle de son âge et de ses apparitions dans le football professionnel. Mais il pourrait un jour être l’un des meilleurs attaquants et c’est notre objectif, notre plan. Nous essayons toujours de trouver de bons jeunes joueurs talentueux qui pourraient devenir des joueurs de classe mondiale, et il pourrait être l’un de ces joueurs.



Tel a fait 10 apparitions pour Rennes sans marquer. Mais ses performances en tant que jeune joueur – notamment sa victoire au championnat d’Europe des moins de 17 ans en tant que capitaine de la France le mois dernier – l’ont attiré l’attention des plus grands clubs européens.

“Tel est un joueur très intéressant que nous suivons depuis longtemps”, a récemment déclaré le directeur général du Bayern, Oliver Kahn. “Un très bon talent.”

