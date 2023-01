Le Bayern Munich signe Joao Cancelo de Man City en prêt avec une option permanente de 70 millions d’euros

Le Bayern Munich a prêté l’arrière latéral de Manchester City Joao Cancelo avec une option pour rendre le transfert permanent cet été pour 70 millions d’euros.

ESPN a rapporté lundi que Cancelo souhaitait quitter City, champion de Premier League, après avoir été frustré par son manque de temps de jeu.

Le joueur de 28 ans était un habitué de l’équipe de Pep Guardiola au début de la saison, mais n’a commencé que cinq des 14 derniers matchs toutes compétitions confondues. Une baisse de forme lui a également fait perdre sa place pour le Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar. Des sources ont déclaré à ESPN que Guardiola était prêt à laisser Cancelo partir après avoir été impressionné par l’émergence de Rico Lewis et par la performance de Nathan Ake à l’arrière gauche.

“Le FC Bayern est un grand club, l’un des meilleurs au monde, et c’est une énorme motivation pour moi de jouer aux côtés de ces joueurs extraordinaires dans une équipe.” Cancelo a déclaré dans un communiqué.

“Je sais que ce club, cette équipe vit pour les titres et gagne des titres chaque année. Je suis aussi motivé par la soif de succès. Je ferai de mon mieux pour le FC Bayern.”

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il est peu probable que City essaie de remplacer Cancelo, Guardiola estimant qu’il a suffisamment de couverture à l’arrière et à l’arrière central pour faire face sans lui pendant la seconde moitié de la saison. City reste à la recherche de trophées en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup.

Cancelo est arrivé au stade Etihad en provenance de la Juventus en 2019 et a été la clé des victoires en Premier League en 2021 et 2022. La saison dernière, il a fait 52 apparitions dans toutes les compétitions et a participé à 36 des 38 matches de championnat de City.

Il a également été nommé dans l’équipe de Premier League de l’année en 2021 et 2022.

“Nous sommes très heureux que Joao Cancelo joue désormais pour le FC Bayern”, a déclaré Hasan Salihamidzic, membre du conseil d’administration du Bayern. “Nous l’avons signé en prêt maintenant et avons la possibilité de le signer définitivement cet été.

“Joao est un joueur auquel nous pensons depuis un moment maintenant parce que nous apprécions beaucoup ses qualités. Il est parfaitement adapté à notre système avec son style de jeu offensif et son dynamisme, et sa mentalité et son expérience s’intègrent très bien dans notre équipe. . Je suis convaincu que Joao nous aidera dans les semaines et les mois à venir où nous voulons gagner des titres.”