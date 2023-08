Le Bayern Munich signe Harry Kane en transfert de Tottenham

Le Bayern Munich a finalisé la signature de l’attaquant anglais Harry Kane de Tottenham Hotspur, ont annoncé samedi les clubs.

ESPN a rapporté jeudi que les Spurs avaient accepté une offre de plus de 100 millions d’euros (110 millions de dollars) pour le joueur de 30 ans après des semaines de négociations.

Kane, qui avait hâte que son avenir soit résolu avant le début de la saison de Premier League ce week-end, n’avait plus qu’un an sur son contrat à Tottenham.

« Je suis très heureux de faire partie du FC Bayern maintenant », dit le capitaine anglais sur le site officiel du club. « Le Bayern est l’un des plus grands clubs du monde, et j’ai toujours dit que je voulais concourir et faire mes preuves au plus haut niveau au cours de ma carrière. Ce club se définit par sa mentalité de gagnant – c’est très bien d’être ici. »

Le Bayern avait menacé de se retirer des négociations après avoir fixé un délai de minuit vendredi dernier au président des Spurs, Daniel Levy, pour répondre à leur dernière offre.

Levy a attendu lundi pour rejeter cette proposition, mais le Bayern est revenu avec une offre finale qui aurait été restructurée avec des modules complémentaires modifiés et une proportion plus élevée des frais garantis à l’avance.

Les Spurs ont maintenant accepté cette offre, Kane n’ayant montré aucune volonté de signer une prolongation de son contrat de 200 000 £ par semaine.

🎬 Action ! Le FC Bayern présente fièrement 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx — FC Bayern Munich (@FCBayern) 12 août 2023

Kane n’a pas encore remporté de trophée majeur dans sa carrière mais, au Bayern, il rejoindra un club qui a remporté 11 titres consécutifs en Bundesliga et remporté le dernier de ses six titres en Ligue des champions en 2020.

Il quitte Tottenham en tant que meilleur buteur du club après avoir dépassé Jimmy Greaves la saison dernière. Kane est deuxième sur la liste des meilleurs buteurs de la Premier League, avec 213 buts, derrière seulement Alan Shearer sur 260.

Au Bayern, il comblera le vide laissé par le départ de l’attaquant Robert Lewandowski à Barcelone l’été dernier.

Tottenham, quant à lui, aura désormais environ trois semaines jusqu’à la clôture de la fenêtre de transfert pour réinvestir les fonds de l’accord de Kane alors qu’ils se préparent pour leur première saison sous la direction de l’entraîneur Ange Postecoglou.