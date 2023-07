Le Bayern Munich serait prêt à lâcher Leon Goretzka cet été

Les champions d’Allemagne du Bayern Munich auraient annoncé leur volonté de laisser partir le milieu de terrain Leon Goretzka lors de cette fenêtre de transfert.

C’est une bonne nouvelle pour des gens comme Manchester United qui envisagent de recruter l’Allemand dans leurs rangs compte tenu du départ possible de Fred.

Le Bayern Munich est prêt à vendre Leon Goretzka cet été, selon les informations de Sky Germany, qui affirme que l’équipe allemande est prête à vendre son milieu de terrain vedette pour environ 40 à 50 millions d’euros cet été.

Le Bayern ouvert à la vente La cible de Manchester United 🇩🇪 Les géants de la Bundesliga, le FC Bayern Munich, écouteront les offres « sérieuses » pour Goretzka et pourraient être disposés à vendre pour aussi peu que 34 millions de livres sterling. Goretzka est content au Bayern et n’a aucune envie de partir. @SkySportDE pic.twitter.com/HKz6ALhvIc — SPORF (@Sporf) 17 juillet 2023

Le Bayern a connu une saison mouvementée l’année dernière, car il n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions et a dû se démener pour décrocher le titre de Bundesliga le dernier jour.

Goretzka semble également être tombé en disgrâce auprès du nouveau patron Thomas Tuchel qui avait ouvertement affiché sa frustration envers le milieu de terrain sur le terrain à plusieurs reprises au cours de la saison. Le milieu de terrain a connu une saison terne en marquant à peine 3 buts et en réalisant 2 passes décisives en Bundesliga.

Selon certaines informations, aucun autre joueur n’aurait autant frustré Tuchel que Goretzka. L’homme de 49 ans l’a appelé à plusieurs reprises sur la ligne de touche et lui a donné des instructions.

Mais le manque de profondeur du Bayern dans la position a aidé le milieu de terrain à conserver sa position de départ pour le reste de la saison.

L’ancien patron de Chelsea a signalé son intention de jumeler Joshua Kimmich avec Konrad Laimer la saison prochaine après l’arrivée de Laimer du RB Leipzig.

Le Bayern tente de signer Harry Kane de Tottenham et doit lever des fonds importants afin de conclure un accord pour le capitaine anglais.

En tant que tel, Sky Sports Allemagne déclare que les géants de la Bundesliga écouteront les offres «sérieuses» pour Goretzka et pourraient être disposés à vendre pour aussi peu que 34 millions de livres sterling.

United sera à l’affût pour acquérir le joueur de 28 ans alors que l’équipe de Manchester cherche à ajouter plus de profondeur à un milieu de terrain qui manque de cohérence.

Fred, 30 ans, a encore 12 mois sur son contrat à Old Trafford et il suscite l’intérêt de Fulham, ainsi que de clubs en Turquie et en Arabie saoudite.

United est également prêt à écouter les offres de Scott McTominay, qui pourrait quitter le club suite à l’intérêt de West Ham.

Une refonte du milieu de terrain semble imminente alors que la poursuite d’Erik Ten Hag pour un titre de Premier League se poursuit.