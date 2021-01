Avant une pause hivernale à peine perceptible dans cette saison inhabituelle, le commentateur principal de la Bundesliga d’ESPN examine l’état des lieux dans l’élite allemande à partir de 2021. Le Bayern restera-t-il au sommet et comment se déroule la relégation, entre autres sujets?

L’un des nombreux aspects rassurants de la vie en Bundesliga est la symétrie. Traditionnellement à mi-chemin de la campagne de 34 rounds, nous faisons une pause, faisons le point et attendons avec impatience la seconde moitié de la saison jouée dans le même ordre que la première.

La langue allemande nous offre un raccourci pour ces deux segments de 17 jours de match: le Hinrunde (première moitié) et le Rueckrunde (seconde moitié), avec un Pause hivernale (pause hivernale) d’une durée de plusieurs semaines, ce qui nous aide à tout recommencer. En cette année de pandémie, bien sûr, tout est différent.

Le départ tardif et l’absence d’une pause hivernale à part entière, permettant aux entraîneurs et aux joueurs au moins une semaine d’entraînement par temps chaud, ont martelé le message que ce ne sont pas des temps normaux. Alors que les dirigeants à la fin de la Hinrunde avoir le titre informel de Herbstmeister (champions d’hiver) leur a été accordé, cette année avec seulement 13 manches terminées, nous avons dû être un peu plus créatifs avec notre terminologie.

Le Bayern règle le Hinrunde perchoir

C’est ainsi que le Bayern Munich est Weihnachtsmeister (Champions de Noël), quelque chose qui semblait improbable pendant la majeure partie de leur confrontation au sommet de la table avec le Bayer Leverkusen à la Bay Arena le 19 décembre. Mis à l’écart pour la phase d’ouverture du match et se retrouvant 1-0 derrière pour une septième ligue consécutive jeu, le Rekordmeister a néanmoins trouvé un moyen de transformer une défaite potentielle en une victoire de dernier cri – obtenue par le lauréat du prix FIFA The Best, Robert Lewandowski, avec l’aide de Joshua Kimmich.

Que Kimmich ait joué un rôle du tout était un miracle mineur. Absent pendant 42 jours après avoir subi une blessure au ménisque lors de la victoire 3-2 au Borussia Dortmund, le stabilisateur en chef du Bayern est arrivé au milieu de la seconde période. Kimmich est celui qui rend l’équipe complète, avec son intelligence et son infatigabilité, et qui a été gravement manquée, c’est donc un avertissement aux challengers du titre du Bayern qu’il sera de retour dès le départ lorsque Mayence se rendra à l’Allianz Arena dimanche. (diffusez en direct sur ESPN + à 12h00).

Il est naturel de voir la dernière journée de 2020 comme une occasion manquée pour Leverkusen, puisque le RB Leipzig a été tenu 0-0 à domicile par le FC Cologne et Dortmund est tombé 2-1 à l’extérieur pour surprendre le package Union Berlin.

Mais alors que le Bayern est favori pour décrocher un neuvième consécutif Meisterschale (Champions ‘Bowl), les exigences envers leurs joueurs ne se relâcheront pas en 2021. Début février signifiera un voyage au Qatar pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et un déluge de rencontres correspondant. Il incombe aux autres d’être plus impitoyables, mais cela suffira-t-il?

Le Bayern n’a perdu qu’un seul match de compétition en 2020 (contre TSG Hoffenheim). Ils sont les maîtres incontestés lorsqu’il s’agit de négocier les défis uniques de jouer dans une pandémie. Il est prudent de dire qu’ils surmonteront la plupart des obstacles attendus – et peut-être inattendus – qui se présenteront.

Quelqu’un peut-il défier la perche du Bayern?

Parmi les équipes de la moitié supérieure du classement, Leverkusen, le VfL Wolfsburg, le FC Union Berlin et le VfB Stuttgart ont dépassé les attentes, tandis que Dortmund et le Borussia Monchengladbach ont réalisé des performances inférieures au niveau prévu. Dans le cas de Gladbach, il y a des circonstances atténuantes. Devoir être prêt pour le football de la Ligue des champions dans un groupe exigeant – contenant le Real Madrid, l’Inter Milan et le Shakhtar Donetsk – a sans aucun doute eu des conséquences néfastes sur la Fohlenelf. Qu’ils aient progressé à partir de ce groupe était une réalisation considérable et une plume dans la casquette de l’entraîneur très apprécié Marco Rose.

Il y a quelques semaines, j’étais un peu inquiet pour le SC Freiburg, que je considère comme une histoire permanente et positive pour la Bundesliga. Mais au cours des cinq dernières journées, ils ont le meilleur bilan de toutes les équipes de la ligue. Trois victoires successives en une semaine contre des rivaux directs dans la lutte de relégation ont levé le Breisgau côté jusqu’au 10e. Leur entraîneur Christian Streich a fêté ses neuf ans dans le poste cette semaine et, franchement, vous ne voudriez personne d’autre à ce poste. Fribourg étant l’une des villes universitaires les plus importantes d’Allemagne, les hiboux sages savent une bonne chose lorsqu’ils la voient.

jouer 1:49 Le jeune joueur américain de l’année, Gio Reyna, a été en pleine forme pour Dortmund jusqu’à présent en 2020-2021.

Clubs du bas jouant avec le feu

Dans la moitié inférieure, les plus grandes déceptions ont été Hoffenheim, une autre équipe peut-être affectée par des considérations européennes. La seule équipe avec un nouvel entraîneur pour la nouvelle saison, je suis enclin à leur donner une passe car le football sous Sebastian Hoeness a été accrocheur. Après deux échecs précédents sur la scène continentale, tout le monde au Kraichgau Le club était déterminé à faire amende honorable et ils peuvent se sentir confiants pour affronter le club norvégien Molde lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa en février.

Avec un plus simple Hinrunde courez dans ces prochaines semaines, cherchez Hoffenheim pour remonter le tableau. Leur victoire 2-1 à Gladbach la dernière fois en championnat pourrait être le signe de meilleures choses à venir.

Werder Bremen, Hertha Berlin et Koln ont tous la tête hors de l’eau pour le moment, mais cela restera-t-il ainsi? Des trois, je suis peut-être un peu plus préoccupé par Brême, pour qui il a été difficile de trouver des points. Leurs trois victoires ont été au détriment des trois derniers actuels et ils ont Union, Leverkusen et Gladbach tous à venir comme adversaires avant le Rueckrunde commence. La collecte de points semble plus probable à court terme pour Hertha et Cologne.

Le drame de la relégation se profile à l’horizon

Arminia Bielefeld, seizième, a réussi des victoires clés, toutes deux bien méritées, contre Mayence et Schalke 04 ces dernières semaines. Troisième bas et une place en séries éliminatoires de relégation ne seraient pas un exploit pour un club de retour en Bundesliga après une absence de 11 ans.

Les deux équipes sous Bielefeld dans les positions de relégation automatique peuvent-elles se creuser avec un nouveau personnel d’encadrement? Mayence retourne «vers le futur» avec le retour du directeur général de longue date, Christian Heidel, en tant que membre senior du conseil d’administration supervisant le sport, la stratégie et les communications. Avec le directeur sportif Rouven Schroder évincé juste avant Noël, vient l’ancien entraîneur de Mayence Martin Schmidt. Heidel et Schmidt visent l’ancien joueur et entraîneur des jeunes du club, Bo Svensson, actuellement entraîneur de Liefering en Autriche.

Schalke en est quant à lui à son quatrième entraîneur de la saison après David Wagner, Manuel Baum et Huub Stevens. Le club de Gelsenkirchen a remis les rênes à l’ancien patron de Tottenham, Christian Gross, qui a travaillé pour la dernière fois en Bundesliga il y a plus de dix ans avec le VfB Stuttgart en 2009. Il a l’apparence d’un lancer de dés désespéré pour une équipe sans victoire en championnat en presque une année.

Frohes neues Jahr!

Frohes neues Jahr!

Sur une note personnelle, merci d'avoir lu mes chroniques hebdomadaires sur le football allemand ces derniers mois et une bonne année à vous et à votre famille.