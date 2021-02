Le Bayern Munich s’écrase à 2-1 contre l’Eintracht Francfort

Leaders de la ligue Bayern Munich s’est écrasé lors d’une défaite 2-1 à l’Eintracht Francfort samedi alors que les géants bavarois donnaient de l’espoir à leur Bundesliga rivaux au titre. Francfort en forme a pris le contrôle avec des buts en première période du milieu de terrain japonais Daichi Kamada et Armin Younes et a conservé la victoire malgré Robert Lewandowski26e but de la saison en championnat.

Le Bayern, champion en titre, qui était également tenu à un match nul 3-3 à domicile par Arminia Bielefeld en difficulté lundi, visitera la Lazio lors de leur match aller de la Ligue des champions, mardi, mardi.